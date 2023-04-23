На Житомирщині парафіянка УПЦ МП зіпсувала банер, присвячений вбитим росіянами дітям

У Житомирській області парафіянка УПЦ МП зіпсувала банер, який група ПЦУ присвятила пам'яті загиблих дітей від окупантів. Жінка вважає, що відповідним банерам не місце біля "російської церкви".

Обурливий інцидент стався 20 квітня в селі Попільня, що на південному сході Житомирської області. На паркані Свято-Миколаївського храму був банер, який присвячений пам'яті загиблих дітей від рук російських окупантів.

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Банер встановила ініціативна група релігійної громади ПЦУ. Там були іграшки та писанки від дітей Попільнянщини.

До імпровізованої стіни пам'яті небайдужі мешканці громади почали приносити квіти та дитячі іграшки, щоб увіковічити пам'ять про діток, безневинних жертв російських окупантів.

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Та до банера, як стверджує тероборона Попільнянської громади, прийшла жінка, яка почала вигукувати антиукраїнські гасла. Повідомляється, що вона вирізала з банера слово "російські", забрала писанки і сказала, що цьому не місце біля "російської церкви".

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У повідомленні мовиться, що жінка – парафіянкою московського попа Петра Лисоса. У теробороні зазначають, що саме московський священнослужитель нарозумив жінку спаплюжити банер.

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