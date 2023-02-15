На Житомирщині загинули двоє малих дітей: у приватному будинку сталася пожежа

В селі Ярунь Звягельського району Житомирщини спалахнув приватний будинок. Внаслідок пожежі загинули двоє малолітніх дітей.

Пожежа сталася 14 лютого. Загинули хлопчик та дівчинка. Їхня мати зі ще однією дитиною змогли врятуватися.

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У ДСНС розповіли, що вогонь спалахнув у приватному будинку в селі Ярунь Звягельського району. Коли сталася пожежа, мати з сином 2017 року народження встигли залишити оселю.

Ще одного хлопчика 2018 року народження та дівчинку – 2021-го рятувальники виявили у дальніх кімнатах оселі, на жаль, вже без ознак життя,

– зазначили у ДСНС.

За півтори години пожежу ліквідували на площі 60 квадратних метрів. Вогонь знищив три кімнати. Наразі фахівці на місці події з'ясовують усі обставини трагедії.

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У київській багатоповерхівці сталася масштабна пожежа

У Києві 6 лютого в багатоповерхівці спалахнула пожежа. Загоряння сталося на одному з балконів на 17-му поверсі.

Як розповіли у ДСНС, гасіння ускладнювало те, що прибудинкова територія була запаркована приватними автомобілями й великогабаритна техніка рятувальників не могла під'їхати ближче до місця виникнення загоряння.

Також туди не змогла під'їхати автодрабина.Тому, вогнеборці прокладали рукавну лінію, що забирало дорогоцінний час, аби можна було ліквідовувати пожежу з середини будівлі. Під час гасіння рятувальники вивели 2 людей на свіже повітря.