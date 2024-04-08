На Житомирщині "Шахеди" атакували об'єкт інфраструктури: є загроза забруднення повітря

Вночі 8 квітня окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури в Житомирській області. Наразі є пряма загроза забруднення повітря.

Про це повідомили у Звягельській міській раді. Наголосили, що рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами, передає 24 Канал.

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Через російську атаку є загроза забруднення повітря

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

Сьогодні вночі Росія завдала удару по об'єкту інфраструктури Звягельської громади. На щастя, жертв серед мирного населення немає.

Наразі існує пряма загроза забруднення повітря. Тому рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами,

– наголоси в міськраді.

Додали, що комісією з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій прийнято рішення щодо дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти.

Щодо закладів дошкільної освіти, то для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи.

Очільник Житомирської ОВА зазначив, що під час тривоги дрони-камікадзе атакували об'єкт критичної інфраструктури. Силам та засобам протиповітряної оборони області вдалося збити частину "Шахедів".

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих внаслідок ворожого удару немає,

– написав Віталій Бунечко.

Що відомо про наслідки нічної атаки агресора

У ніч на 8 квітня російські загарбники завдали удару керованою авіаційною ракетою Х-59 з повітряного простору окупованої Запорізької області та 24 ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136" із мису Чауда, районів Курська та Єйська.

У Повітряних силах повідомили, що в результаті протиповітряного бою Силами оборони збито керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області.

Також наші захисники знищили 17 "Шахедів" в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях.

Наталія Гуменюк розповіла, що ворожі дрони заходили з боку акваторії Чорного моря та через тимчасово окуповану Херсонщину. Загалом системи ППО працювали близько трьох годин.

"Потужною була бойова робота, протягом трьох годин працювали Сили протиповітряної оборони в нашій зоні відповідальності. Зокрема, на Одещину ворог спрямував концентровано дрони, намагаючись уразити об'єкти інфраструктури", – сказала спікерка.

На жаль, є одне влучання на території Одещини. Зокрема, в Одеському районі пошкоджено логістично-транспортний об'єкт.

Також уламки збитого БпЛА уражено АЗС. На щастя, минулося без постраждалих.

На Одещині збили 4 дрони, ще по 1 – на Кіровоградщині та Миколаївщині.

Спостерігайте за ситуацією та за інформаційними повідомленнями на офіційних інформаційних ресурсах Звягельської міської ради.