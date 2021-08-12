Поміняли старі купюри: на Житомирщині "соцпрацівники" видурили у дідуся майже 90 тисяч гривень
Джерело:Нацполіція
У Житомирській області дві жінки запропонували 86-річному пенсіонеру поміняти гроші та видурили у нього значну суму заощаджень. Шахрайки прийшли під виглядом соцпрацівників.
Дідусь звернувся до правоохоронців і повідомив, що невідомі заволоділи його коштами у розмірі 36 000 гривень та 2000 доларів.
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Поліцейські з'ясували, що до заявника додому під виглядом соцпрацівників прийшли дві жінки та запропонували обміняти старі грошові купюри на нові,
– зазначили у поліції.
Постраждалий погодився та віддав свої заощадження незнайомкам, а ті, отримавши кошти, просто пішли геть.
Інший випадок того ж дня
Того ж дня 49-річний житель Баранівки також заявив про злочин. Чоловік розповів, що йому зателефонував невідомий, який назвався працівником служби безпеки банку.
Незнайомець у розмові просив озвучити конфіденційну інформацію, а точніше одноразовий смс-код, за допомогою якого отримав доступ до рахунку та зняв звідти 10 000 гривень,
– додали правоохоронці.
Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини подій. За даними фактами розпочато кримінальні провадження за статтею шахрайство. Зловмисникам може загрожувати:
- штраф від 2 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів;
- громадські роботи на термін від 200 до 240 годин;
- виправні роботи на термін до 2 років;
- обмеження волі на строк до 3 років.