"Життя – Батьківщині, честь – нікому": СБУ показала захопливі кадри з тренування
8 грудня 2021 , 19:05Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал СБУ
СБУ поділилася у мережі епічними кадрами з тренування силовиків. За декілька годин відео переглянули понад 5 тисяч людей.
Відео, яке опублікувала пресслужба СБУ, нагадує сцену з супергеройського фільму. Епічності кадрів позаздрить навіть Netflix.
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Життя – Батьківщині! Честь – нікому,
– підписали відео.
СБУ показала захопливі кадри з тренування: дивіться відеоЗауважте! СБУ взяла участь у навчаннях на Волині біля білоруського кордону. У ході операції правоохоронцям вдалося виявити "диверсантів" та зупинити "мігрантів". У відповідь ті кидали у силовиків сніжками.
СБУ запобігла теракту у коледжі
- Завдяки оперативній роботі СБУ вдалося запобігти теракту у коледжі на Черкащині. У забороненій соцмережі "Вконтакті" зловмисники ділилися планом розстрілу студентів.
- Влаштувати теракт планували 2 студентів. Жертвами мали стати їхні одногрупники.
- Окрім того, у соцмережі зловмисники закликали інших долучитися до теракту.
- Силовики вилучили пістолети, комп'ютерну техніку та засоби зв'язку із доказами. Надалі над ними працюватимуть експерти.
- Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини справи.