"Життя – Батьківщині, честь – нікому": СБУ показала захопливі кадри з тренування

8 грудня 2021 , 19:05
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Джерело:

телеграм-канал СБУ

СБУ поділилася у мережі епічними кадрами з тренування силовиків. За декілька годин відео переглянули понад 5 тисяч людей.

Відео, яке опублікувала пресслужба СБУ, нагадує сцену з супергеройського фільму. Епічності кадрів позаздрить навіть Netflix.

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Життя – Батьківщині! Честь – нікому,
– підписали відео.

СБУ показала захопливі кадри з тренування: дивіться відео

Зауважте! СБУ взяла участь у навчаннях на Волині біля білоруського кордону. У ході операції правоохоронцям вдалося виявити "диверсантів" та зупинити "мігрантів". У відповідь ті кидали у силовиків сніжками.

СБУ запобігла теракту у коледжі

  • Завдяки оперативній роботі СБУ вдалося запобігти теракту у коледжі на Черкащині. У забороненій соцмережі "Вконтакті" зловмисники ділилися планом розстрілу студентів.
  • Влаштувати теракт планували 2 студентів. Жертвами мали стати їхні одногрупники. 
  • Окрім того, у соцмережі зловмисники закликали інших долучитися до теракту. 
  • Силовики вилучили пістолети, комп'ютерну техніку та засоби зв'язку із доказами. Надалі над ними працюватимуть експерти. 
  • Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини справи. 
Автор: Мар'яна Бекало