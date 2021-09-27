Життя під загрозою: політв'язень Яцкін потребує екстреної меддопомоги

Здоров'я українського політв'язня Івана Яцкіна значно погіршилося. На обох ногах в нього загострилась виразка.

Про це заявила уповноважена з прав людини Людмила Денісова. Про здоров'я чоловіка вона дізналась після зустрічі з адвокатом Миколою Полозовим.

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Що відомо про стан здоров'я Яцкіна

За її словами, керівництво Сімферопольського слідчого ізолятора продовжує ігнорувати потреби політв'язня. Зокрема в екстреному медичному обстеженні та фаховій меддопомозі.

Це ставить під загрозу життя нашого співгромадянина,

– наголосила Денісова.

Вона розповіла, що внаслідок тромбофлебіту в Яцкіна почалося загострення трофічної виразки на обох ногах.

Денісова звернулась до уповноваженої з прав людини Росії Тетяни Москалькової. Вона вимагає повністю обстежити Яцкіна і пролікувати його.

Зауважимо, що в липні Денісова вже повідомляла про критичний стан Яцкіна. Вона розповіла про запалення судин і нестерпний головний біль політв'язня.

Що відомо про Яцкіна

Яцкіна затримали 16 жовтня 2019 року в Криму за підозрою в нібито державній зраді.

За інформацією російського слідства, він начебто передавав Службі безпеки відомості, які становлять державну таємницю Росії.

Яцкіна правозахисний центр "Меморіал" визнав політв'язнем.

Повний текст публікації Людмили Денісової у фейсбуці:

Зустрілася з адвокатом Миколою Полозовим для обговорення питання захисту українських політв’язнів у тимчасово окупованому Криму.

Акцентували увагу на дотриманні прав незаконно позбавлених волі за політичними мотивами кримськотатарських активістів Нарімана Джелялова, Асана та Азіза Ахтемових, яких утримують у Сімферопольському слідчому ізоляторі. Наголосили на необхідності забезпечення правового захисту з боку МЗС України та надання їм медичної допомоги.

Отримала інформацію щодо стану здоров'я українського політв'язня Івана Яцкіна. На жаль, у нього внаслідок тромбофлебіту почалося загострення трофічної виразки на обох ногах. Керівництво Сімферопольського СІЗО продовжує ігнорувати потребу в екстреному медичному обстеженні та фаховій меддопомозі. Це ставить під загрозу життя нашого співгромадянина.

Прошу Міністра закордонних справ України сприяти правовій підтримці незаконно утримуваних українських політв'язнів. Звернулася до Уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою провести повне обстеження Івана Яцкіна у кваліфікованому медзакладі та надати йому відповідний комплекс лікування.