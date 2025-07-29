Навіть Китай не допоможе: дипломат назвав наслідки війни для російської економіки

На стан справ всередині Росії найбільший вплив має ситуація на полі бою, здатність України завдавати контрударів. Це відбувається досить ефективно, бо Сили оборони не раз паралізували вороже авіасполучення, залізницю.

Про це 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України (2007 – 2009 роки) Володимир Огризко, додавши, що є ще інший аспект, який також відіграє важливу роль. Мовиться про економіку.

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Як змінюється життя всередині Росії?

Вугільна й металургійна промисловості почали стрімко спадати. На межі зупинки перебувають ключові заводи, які виготовляють сталь. Серйозні проблеми виникають у сільському господарстві. Очевидно, що врожай у 2025 році буде значно меншим.

У Росії вже скоро не буде чим збирати врожай. Я вже не кажу про автомобілебудування, якого практично немає. Пропагандисти пишуть, що всі заводи заповнені, але ніхто не хоче купувати цей товар,

– зауважив Володимир Огризко.

Всі віддають перевагу китайській продукції, яка трошки краща. Якщо транспорт не функціонує як слід, то відбувається розрив між регіонами. Це перетворюється у серйозну проблему. Так само можна сказати про авіаційну галузь. Постійні плани перехоплення сприяють територіальному розподілу Росії.

Країна фрагментується на частини, бо руйнуються економічні зв'язки. Крім цього припиняється інвестування, завмирає промисловість, починаються проблеми в банківській сфері, яка була надприбутковою.

Росія переходить у стан системної кризи. Можливо, через це Путін планує їхати в Китай. Ця так звана "парадна дипломатія" продовжується, але від неї мало користі,

– додав Володимир Огризко.

У підсумку Китай продовжить тримати Росію у стані, коли пацієнт нібито живий, а може і помер. Все для того, щоб керувати, вказувати, отримувати свою вигоду. Якщо Путін нарешті зрозуміє, що Трамп не грається і може запровадити санкції, тільки тоді ситуація зміниться.