"Життєво важливий аспект підтримки": США обіцяють і надалі надавати Україні летальну зброю

Ентоні Блінкен заявив, що Штати продовжуватимуть надавати військову підтримку Україні. Зокрема, мовиться й про надання летальної зброї.

Державний секретар США Блінкен наголосив, що США співпрацюють з партнерами з Європи. Їхня мета переконатися: усі зосереджені на заклопотаності з приводу можливості відновлення російської агресії.

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Ми продовжуємо надавати допомогу в забезпеченні безпеки, якої потребує Україна, включаючи летальну оборонну зброю для захисту від будь-якої російської агресії,

– наголосив Блінкен.

За словами політика, "це життєво важливий аспект нашої підтримки і допомоги".

Блінкен наголосив, що Штати та партнери з Європи координують дії та працюють в унісон.

Україна та Штати поглиблять оборонну співпрацю

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв зустрівся з полковником Даніелем Міллером – начальником відділу оборонного співробітництва Командування Збройних Сил США у Європі.

У ході розмови обговорили такі питання:

поглиблення військового співробітництва;

надання консультативно-дорадчої допомоги.

Наєв зауважив, що пріоритетом наразі є імплементація стандартів та штабних процедур НАТО у процеси планування застосування та управління об'єднаними силами ЗСУ.

Це стосується приведення у відповідність з євроатлантичними нормами та стандартами процедур, процесів та практик у сфері управління силами оборони,

– заявив Наєв.

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