"Життєво важливий аспект підтримки": США обіцяють і надалі надавати Україні летальну зброю
Джерело:Укрінформ
Ентоні Блінкен заявив, що Штати продовжуватимуть надавати військову підтримку Україні. Зокрема, мовиться й про надання летальної зброї.
Державний секретар США Блінкен наголосив, що США співпрацюють з партнерами з Європи. Їхня мета переконатися: усі зосереджені на заклопотаності з приводу можливості відновлення російської агресії.
Зауважте Блінкен на зустрічі з Кулебою заявив, що Росія не використовує газ як зброю
Ми продовжуємо надавати допомогу в забезпеченні безпеки, якої потребує Україна, включаючи летальну оборонну зброю для захисту від будь-якої російської агресії,
– наголосив Блінкен.
За словами політика, "це життєво важливий аспект нашої підтримки і допомоги".
Блінкен наголосив, що Штати та партнери з Європи координують дії та працюють в унісон.
Україна та Штати поглиблять оборонну співпрацю
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв зустрівся з полковником Даніелем Міллером – начальником відділу оборонного співробітництва Командування Збройних Сил США у Європі.
У ході розмови обговорили такі питання:
- поглиблення військового співробітництва;
- надання консультативно-дорадчої допомоги.
Наєв зауважив, що пріоритетом наразі є імплементація стандартів та штабних процедур НАТО у процеси планування застосування та управління об'єднаними силами ЗСУ.
Це стосується приведення у відповідність з євроатлантичними нормами та стандартами процедур, процесів та практик у сфері управління силами оборони,
– заявив Наєв.
Україна й США підписали хартію
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба прибув до Вашингтона. Там він зустрівся з Блінкеном.
- Як наслідок, у Штатах підписали хартію про безпеку та євроінтеграцію.
- Кулеба заявив, що "найкращий спосіб стримати агресивну Росію – це дати Кремлю зрозуміти, що Україна сильна та має сильних союзників, які не залишать її сам на сам з агресором". За словами глави МЗС, підписана хартія – важливий крок до цього.
- Цей документ, а також – відновленням Комісії стратегічного партнерства у комплексі виводять відносини України та Штатів на новий рівень.