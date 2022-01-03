"Живчик" замість шампанського, – професор про зйомки новорічного привітання президента

Участь у зйомках новорічного привітання Володимира Зеленського взяв професор з Чернівців Олег Ангельський. Науковець розповів, що запросили його на цю подію дзвінком з Офісу Президента.

Привітання знімали 3 дні

Спершу представники ОПУ зателефонували до ректора Чернівецького національного університету. У нього вони шукали номер телефону доктора фізико-математичних наук Ангельського.

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Новорічне привітання президента знімали впродовж 3 днів – з 24 до 29 грудня.

Це все тривало дуже довго, бо це був творчий процес. Я відчув, що це таке – коли знімають фільм,

– поділився Ангельський.

Під час зйомок професор поспілкувався з багатьма визначними українцями: військовими, вчителями, медиками, діячами культури та мистецтва. Натомість поговорити із Зеленським не вдалося, адже охочих було дуже багато.

Президент запросив усіх наступного дня до себе на зустріч. "Пропонував поговорити про те, що кого болить, які проблеми потребують вирішення", – розповів науковець. Однак Ангельський не залишився, бо повинен був їхати додому.

Ніхто голодним не був, – професор

Доктор наук заперечив звинувачення користувачів соцмереж про те, що гостей не годували, бо столи на відео були без їжі. Він розповів, що закуски були в окремому приміщенні.

Там не було застілля з алкоголем. На зйомках використовували газовану воду "Живчик". А годували нас в іншому місці, виносили канапки. Ніхто голодним не залишився,

– запевнив Ангельський.

Що відомо про новорічне привітання президента

Володимир Зеленський привітав українців з Новим роком у компанії визначних громадян. До святкового столу запросили Героїв України, вчителів, медиків, спортсменів та різних діячів. Глава держави подякував усім за їхню роботу та перемоги у 2021 році.

Політик зазначив, що у 2021 році не вдалося досягти 3 цілей: підняти зарплати освітянам, збільшити рівень вакцинації та завершити війну на Донбасі. Однак він пообіцяв досягти цього у 2022 році.

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