"Живемо, як бомжі": окупанти не виплачують гроші постраждалим від руйнівних повеней

Влітку 2021 року Крим охопила серія руйнівних повеней. Потопи в Ялті називають наймасштабнішими за останні 100 років. Втім окупаційна влада, призначена Кремлем, не поспішає видавати виплати на ремонт осель кримчан.

Житло місцевих мешканців фактично змило потоками води. За словами постраждалої, люди "живуть, як бомжі", адже не мають грошей на подолання наслідків негоди.

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Зеленський обговорив з Байденом питання Криму

Володимир Зеленський 1 вересня зустрівся з Джо Байденом. Розмова відбулась у Білому Домі й тривала 2 години. Зокрема політики обговорили й окупацію Росією Кримського півострова. "Багато разів звучало слово "Крим"", – повідомив президент України. Він також відзначив, що США вважають Кримську платформу дуже потужною ініціативою.

У Криму вакцинують лише російською вакциною

В окупованому Криму для охочих вакцинуватися доступні 4 препарати, втім лише російського виробництва:

"Супутник V";

"Супутник Лайт";

EpiVacCorona;

CoviVac.

Втім багато жителів окупованого півострова не довіряють російській вакцині. Тому Міністерство охорони здоров'я України радить щепитися на материку вакцинами, визнаними ВООЗ.

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