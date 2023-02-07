Живі, – загибель українців унаслідок землетрусу в Туреччині не підтвердилась

Двоє громадян України, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай, виявилися живими. Їх врятували з-під завалів.

Раніше повідомлялося, що внаслідок землетрусу у Туреччині могли загинути двоє українців. На щастя, вони виявились живими.

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Українці, яких вважали загиблими, живі

В обід 7 лютого речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що турецька сторона передала дані щодо того, що внаслідок землетрусу могли загинути двоє українців.

Він одразу наголосив, що дипломати перевіряють цю інформацію.

Ввечері цього ж дня посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що їх врятували з-під завалів будинку.

Громадяни України – живі! На щастя, за перевіреною інформацією, двох громадян України, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай, було врятовано з-під руїн будинку. Хвала Господу Богу,

– повідомив посол.

У якому стані перебувають постраждалі українці він не уточнив й пообіцяв надати всі деталі згодом.

Скільки українців постраждали внаслідок землетрусів у Туреччині

Раніше в МЗС повідомили, що станом на 17:30 7 лютого четверо українців постраждали. Вони зазнали легких тілесних ушкоджень. Загрози для їхнього життя немає, госпіталізації вони не потребують. Постраждалі мають тимчасове житло та продукти.

Проте це без урахування двох українців, які виявились живими. Таким чином кількість поранених українців точно зросла до 6.

Також повідомлялося, що станом на 17:30 дипломати вже розшукали 38 наших громадян. Крім того, взаємодіють із турецькими рятувальними службами задля пошуку інших 19 українців, які досі не виходять на зв'язок.