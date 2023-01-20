Зеленський запустив правильний наратив, – Давидюк пояснив заяву президента про існування Путіна

Президент України Володимир Зеленський запустив правильний наратив західному світу, коли засумнівався, чи російський диктатор Владімір Путін взагалі живий. Але малоймовірно, що той справді помер. Тут справа в іншому.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, це був швидше політичний меседж, ніж розвіддані. Якби це була реальна інформація, то вся країна вже б розрізала не один торт та відкорковувала б не одну пляшку шампанського.

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Красива психологічна гра від Зеленського

Як наголосив Давидюк, в країнах на кшталт Росії після смерті диктатора сама система довго не протягне. Там всі почнуть гризтися та розбігатися, доки не вдасться знайти нового диктатора. А це не завжди відбувається.

Російська вертикаль збудована так – якщо немає головного, який всім керує, то все починає сипатися, доки нового не знайдуть. Для мене меседж Зеленського прикольний та бажаний. Він класно запустив правильні наративи, які роблять просту річ – створюють картинку світу без Путіна,

– зауважив Давидюк.

Це була гарна психологічна гра, яку відчули учасники Давосу та мільйони людей по всьому світу. Зеленський дав відчуття альтернативних сценаріїв та запропонував задуматися, що, мовляв, уявіть собі світ без Путіна. Він буде кращим, добрішим та позитивнішим.

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Інші альтернативні сценарії давніше запускали деякі представники західного суспільства. Вони пропонували допустити зупинення війни в Україні в обмін на території. Однак це надзвичайно хибна думка.

Як нещодавно заявила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, якщо світ заплатить за війну територіями України, то далі почнуться декади схожи протистоянь в інших країн. Проблема взагалі не зникне.

І лише Путін, який зникає, забере з собою в могилу цю проблему. Непогано Зеленський тут зіграв. Бачачи і спілкуючись з частиною учасників, які були там, зокрема й не від України, побачив, що вони перейнялися цим. Непоганий "вірус", який проростає,

– розповів Давидюк.

Зеленський красиво потролив Путіна