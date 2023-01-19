Путін – це фейк, – Подоляк зауважив важливу деталь з останнього "виїзду з бункера"

Російський диктатор Владімір Путін – це людина-фейк. Він з'являється на різних заходах взагалі без людей та спілкується з підлеглими переважно через онлайн-зв'язок.

Про це 24 Каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, майже на всіх заходах Путін перебуває без сторонніх людей. Поруч інколи можна побачити лише охоронців.

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Він зауважив деталь з останньої появи Путіна 18 січня, де той клав квіти біля одного з пам'ятників Санкт-Петербурга. На світлинах взагалі не видно сторонніх людей.

Путін – людина-фейк

Як наголосив Подоляк, там, де буває Путіна, там ніколи немає людей. Він погоджується з твердження президента Володимира Зеленського, що взагалі незрозуміло, чи російський диктатор живий.

Судячи з усіх таких "появ" Путіна, може видаватися, що його вже взагалі не існує. Просто в Росії не знають, як змінити владу. Але це припущення.

Дивіться інтерв'ю з Михайлом Подоляком на ютубі 24 Каналу

Мені видається, що ми живемо у світі, де Путіна вже не існує. Це треба зафіксувати. Проте ще є остаточні рефлексії, фантомні болі. Росія просто не розуміє, як треба провести транзит влади. Є гарний фільм на цю тему – "Еквілібрум",

– зауважив Подоляк.

Крім того, Подоляк порекомендував ще один фільм, за яким можна побачити, чим українці відрізняться від росіян. Це – "Чужі серед нас" (інша назва – "Вони живуть" – 24 канал).

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