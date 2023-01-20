Зеленського про жахливий стан Путіна міг проінформувати глава ЦРУ, – Шейтельман

Президент Володимир Зеленський публічно засумнівався, чи російський диктатор Владімір Путін взагалі живий. Паралельно окупанти роблять досить дивні речі – встановлюють засоби ППО на будівлі міноборони та в інших місцях. А одна з останніх появ Путіна здивувала кількома деталями.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він припускає, що конкретно в Москві та владних колах відбувається щось незрозуміле. Звісно, стверджувати тут щось на 100% складно, адже перевіреної інформації звідти немає. Але про певні дивні процеси свідчать кілька ознак.

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Минулого тижня, як повідомляють американські ЗМІ, з неафішованим візитом побував у Києві директор ЦРУ Вільям Бернс. І ось нещодавно, як наголошує Шейтельман, Зеленський публічно натякає, що невпевнений, чи Путін взагалі живий. Хоча в цій промові варто ще й звернути на іншу важливу фразу.

Усі візити директора ЦРУ – таємні. ЗМІ повідомляли , що Бернс розповів українському керівництву про плани Росії у війні та щодо військової допомоги від США та союзників.

В Москві зараз точно щось відбувається. Не знаю конкретно що саме. Але є багато ознак. Зеленського про жахливий стан Путіна міг проінформувати глава ЦРУ. Хоч на його виступі в Давосі головна фраза була не про життя Путіна. А про те, що сам Зеленський не розуміє, хто взагалі ухвалює зараз рішення в Москві. Бо дійсно багато дивних рішень. От хто здогадався так демонстративно поставити на дах міноборони засіб ППО?

– говорить Шейтельман.

Шейтельман припускає, що Бернс міг щось розповісти Зеленському про стан здоров'я Владіміра Путіна. Адже ЦРУ разом з британською МІ6, за його словами, чи не єдині організації, які мають у світі більш-менш реальну інформацію.

Ще дивні рішення можна зафіксувати у військовому керівництві Росії. Нібито зростав вплив власника ПВК Вагнера Євгєнія Пригожина. Вже й поставили керувати окупантами Сєргєя Суровікіна, якого той підтримував.

Говорили навіть, що змістити з посад можуть і Сєргєя Шойгу, і Валєрія Гєрасімова. І тут останнього призначають на посаду командувача окупаційними військами. Все перевернулося.

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Путін фактично кудись зник

Шейтельман вважає, що останнім часом Путін практично зник з публічного простору. Якщо раніше той принаймні виходив і самостійно оголошував рішення про мобілізацію або про незаконне захоплення територій України, то зараз все не так відбувається.

Після того, як ЗСУ звільнили Херсон, Путін насправді здебільшого зник з новинного поля. Ми бачили лише жалюгідні "недогризки" з Путіна,

– зауважив Шейтельман.

Він навів приклад останньої появи Путіна в Санкт-Петербурзі на 80-тій річниці прориву блокади міста. Російські ЗМІ подавали, що це був прямий репортаж. На його думку, там була людина, яка не дуже схожа на Путіна.

Крім того, як розповів Шейтельман, за всіма канонами такі заходи в Росії відзначали у великих залах, де на сцені сидів президент разом з учасниками тих подій. Цього разі Путін перебував сам на фіолетовому фоні, схожому на хромакей.

В нього на столі було 3 речі. Мікрофон німецької фірми Bosch, що досить дивно, адже той зустрічається з людьми, які пережили блокаду Ленінграда. Поруч ще 2 предмети. Миска з полуницею (у січні) та шоколадні цукерки на зустрічі з цими людьми. Це зовсім недоречно. Січень був найважчим місяцем блокади. Таке враження, ніби хтось з нього спеціально знущався,

– вважає Шейтельман.

Найдивніше те, що в так званому "прямому ефірі" взагалі не показали інших людей. Було чутно аплодисменти, однак так і нікого не показали.

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Шейтельман обережно припускає, що це може бути підготовка міноборони до можливих конфліктів всередині Росії. Тут можуть бути замішані і люди з ПВК Вагнера.

"Ви спитали, чому вони його там поставили. Адже нам нічого не дали такого, що дістає аж до Москви. Нам не дали. А ПВК Вагнера таке мають. Я підозрюю, що ППО не від нас, а для того, щоб відбиватися від безпілотників вагнерівців. Це все схоже на підготовку до громадянської війни. Її ведуть тоді, коли щось не те з твоїм "крилом". Розуміємо, що може бути, що (колись – 24 Канал) оголосять ніби Путін йде у відставку через стан здоров'я. І тоді ПВК може напасти того ж дня, щоб поділити власність", – висунув свою версію Шейтельман.

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