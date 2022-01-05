Жоден українець в Казахстані наразі не звертався по допомогу до МЗС
5 січня 2022 , 16:34Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Дмитро Кулеба заявив, що наразі українцям не загрожує небезпека в Казахстані. Адже звернень до Міністерства закордонних справ від наших громадян не було.
У разі небезпеки українці повинні повідомити посольство в Казахстані. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на брифінгу 5 січня.
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Наразі посольство України в Казахстані не отримало жодного повідомлення щодо прямої загрози їхньому життя та безпеці,
– наголосив урядовець.
Він запевнив, що відомство пильно стежить за ситуацією в Казахстані.
Кулеба закликав українців:
- бути пильними й не брати участі у масових заходах, які можуть загрожувати їхньому життя.
- зареєструватися в онлайн-системі "Друг".
Звернення Кулеби до українців: відео
Важливо! Номер телефону посольства України в Казахстані +7 705 755 66 10.
Електронна пошта – emb_kz@mfa.gov.ua, consul_kz@mfa.gov.ua.
Що треба знати про ситуацію в Казахстані
- 3 січня люди вийшли на протест через значне підвищення ціни на газ. Після зменшення тарифів та відставки уряду настрої населення не вщухли.
- 5 січня ситуація загострилася. У містах виникли сутички між протестувальниками та силовиками. Найбільший хаос відбувається в Алмати.
- Мітингувальники підпалили будівлі акимату, прокуратури та стару резиденцію президента.
- За даними ЗМІ, постраждали близько 500 людей. Водночас президент країни Касим-Жомарт покаєв повідомив про загиблих силовиків.
- Чиновники почали виїжджати з Казахстану. Літаком країну нібито покинув зять Нурсултана Назарбаєва. За неперевіреними даними, він вирушив у Киргизстан.
Дивіться відео протестів в Казахстані: