Жоден українець в Казахстані наразі не звертався по допомогу до МЗС

Дмитро Кулеба заявив, що наразі українцям не загрожує небезпека в Казахстані. Адже звернень до Міністерства закордонних справ від наших громадян не було.

У разі небезпеки українці повинні повідомити посольство в Казахстані. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на брифінгу 5 січня.

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Наразі посольство України в Казахстані не отримало жодного повідомлення щодо прямої загрози їхньому життя та безпеці,

– наголосив урядовець.

Він запевнив, що відомство пильно стежить за ситуацією в Казахстані.

Кулеба закликав українців:

бути пильними й не брати участі у масових заходах, які можуть загрожувати їхньому життя.

зареєструватися в онлайн-системі "Друг".

Звернення Кулеби до українців: відео

Що треба знати про ситуацію в Казахстані

3 січня люди вийшли на протест через значне підвищення ціни на газ. Після зменшення тарифів та відставки уряду настрої населення не вщухли.

5 січня ситуація загострилася. У містах виникли сутички між протестувальниками та силовиками. Найбільший хаос відбувається в Алмати.

Мітингувальники підпалили будівлі акимату, прокуратури та стару резиденцію президента.

За даними ЗМІ, постраждали близько 500 людей. Водночас президент країни Касим-Жомарт покаєв повідомив про загиблих силовиків.

Чиновники почали виїжджати з Казахстану. Літаком країну нібито покинув зять Нурсултана Назарбаєва. За неперевіреними даними, він вирушив у Киргизстан.

Дивіться відео протестів в Казахстані:

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