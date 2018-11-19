Жоден воротар збірної України не зміг впоратися з ударами Зінченка: відео
Напередодні товариського матчу проти Туреччини збірна України провела заключне тренування.
Під час заняття зіграли всі три воротарі команди – Андрій П'ятов, Андрій Лунін і Денис Бойко. З ефектними ударами Олександра Зінченка не зумів впоратися жоден з них.
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Нагадаємо, що 20 листопада збірна України в Антальї зіграє товариський матч проти Туреччини. Початок – о 19:30.
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Джерело: 24 Канал
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