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      Жоден воротар збірної України не зміг впоратися з ударами Зінченка: відео

      1600 Читать новость на русском
      Олександр Зінченко
      Олександр Зінченко

      Напередодні товариського матчу проти Туреччини збірна України провела заключне тренування.

      Під час заняття зіграли всі три воротарі команди – Андрій П'ятов, Андрій Лунін і Денис Бойко. З ефектними ударами Олександра Зінченка не зумів впоратися жоден з них.

      Читайте також: Збірна України провела заключне тренування перед матчем з Туреччиною: фото

      Нагадаємо, що 20 листопада збірна України в Антальї зіграє товариський матч проти Туреччини. Початок – о 19:30.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Олександр Зінченко Андрій Лунін
      Джерело: 24 Канал
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