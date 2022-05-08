Жодне зло не зможе сховатися в бункері – знову буде мир, – Зеленський

Під час свого звернення 8 травня президент України Володимир Зеленський зауважив, що будь-яке зло рано чи пізно завжди закінчується.

У День пам'яті та примирення президент подякував усім людям, які захищали рідну землю і світ від нацизму. Він зауважив, що український народ також зробив вагомий внесок у перемогу антигітлерівської коаліції.

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Війна в Україні – неповага до ветеранів Другої світової війни

Під час Другої світової війни Україна переживала вибухи, постріли, окопи, поранення, голод, бомбардування, окупації, блокади, масові розстріли та каральні окупації, концтабори та газові камери, полон та примусові роботи.

Зеленський зауважив, що наші предки боролися за те, щоб ми знали про це все лише з книжок, а не з власного досвіду. Але сталося інакше і це "несправедливо перед ними усіма".

Але правда переможе і ми все подолаємо. І доказ цьому має назву "Вервольф" – це колишня ставка і бункер Гітлера біля Вінниці. І все, що від неї залишилось – декілька каменів, руїни. Розвалини того, хто вважав себе величним і непереможним,

– зауважив Зеленський.

Глава держави переконаний, що цей розвалений бункер Гітлера є дороговказ усім нам. Адже жодне зло не може сховатися у бункері й буде зруйноване.

Жодне зло не уникне відповідальності, не зможе сховатись в бункері. Від нього не лишиться каменя на камені. Тож ми все подолаємо і ми знаємо це точно, бо наші військові й всі наші люди нащадки тих, хто подолав нацизм. І знову буде мир. Нарешті. Знову ми подолаємо зиму, яка почалась 24 лютого й триває 8 травня, але точно скінчиться і її розтопить українське сонце,

– сказав президент.

Над окупованими містами й селами знову замайорить український прапор

Володимир Зеленський пообіцяв, що ми ще обов'язково зустрінемо наш світанок усієї країною, а друзі, рідні та близькі знову будуть поруч. Й над тимчасово окупованими Росією окупованими пунктами знову замайорить український прапор.

Ми зберемось разом й буде мир. Нарешті знову. І більше жодних чорно-білих снів, лише синьо-жовта мрія. Нарешті знову. За це боролись наші предки. Вічна шана всім, хто протистояв нацизму. Вічна пам'ять всім загиблим під час Другої світової війни,

– завершив свою промову глава держави.

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