Жодних індульгенцій громадським чи політичним рухам, – Монастирський про порушення на протестах

Денис Монастирський запевнив, що правоохоронці припинятимуть прояв насильства на масових акціях. Водночас винних притягатимуть до відповідальності незалежно від громадської чи політичної приналежності.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що підходи до гарантування безпеки під час протестів не змінюватимуть. Оскільки "скандинавська модель" за участю поліції діалогу добре себе зарекомендувала.

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Безумовно, головне – це забезпечити конституційне право на мирний протест. І ключове слово – мирний. На жаль, у нас є випадки, коли протести мають штучний характер, зокрема через маніпулювання громадською думкою або через спроби маніпулювання. Часто це призводить до організації проплачених мітингів,

– сказав глава МВС.

Денис Монастирський продовжив: "Ми чітко розділяємо мирний протест і перехід меж, визначених законом. Жодних індульгенцій жодному громадському чи політичному руху бути не може".

Однак, за його словами, "якщо відбуватиметься насильство, поліція реагуватиме негайно. І реагуватиме не лише у плані припинення незаконної дії, а й у подальшому притягненні до відповідальності".

Міністр внутрішніх справ додав, що у тих випадках, коли постраждали журналісти або правоохоронці, будуть обвинувальні акти та рішення суду.

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