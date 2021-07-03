Жодних ознак перекриття кордону з Білоруссю немає, – українські прикордонники

Українські прикордонники повідомляють, що попри заяви Олександра Лукашенка на кордоні з Білоруссю не спостерігається жодних ознак, які б свідчили про перекриття лінії розмежування.

У Держприкордонслужбі зазначили, що минулої доби, 2 липня, суттєвих змін обстановки чи зменшення пропускних операцій на кордоні України з Білоруссю не спостерігалося.

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Ввечері оперативні чергові Житомирського та Чернігівського прикордонних загонів отримали інформацію, що ці органи Білорусі з 20:00 2 липня перейшли на посилену охорону кордону,

– поінформували в ДПСУ.

Прикордонники наголосили, що таке посилення – це звична практика під час святкування різних визначних дат, а сьогодні у Білорусі відзначають День Республіки.

Статистика перетину кордону

Минулої доби, 2 липня, на в'їзд в Україну з Білорусі пропущено майже 2 000 осіб, а у зворотному напрямку – понад 1700 осіб.

Ці показники вищі ніж середньодобові за минулий місяць, що, ймовірно, пов'язано з вихідними.

Доволі ритмічний рух через пункти пропуску на цій ділянці спостерігається і 3 липня.

У пропускних операціях жодних ознак, які б свідчили про перекриття кордону, як це повідомляли ЗМІ з посиланням на Лукашенка, не спостерігається,

– додали у Держприкордонслужбі.

Диктатор пояснив своє рішення тим, що з нашої держави нібито надходить багато зброї