Жодних переговорів з Росією, поки вона має війська в Україні, – очільниця МЗС Великої Британії
27 лютого 2022 , 12:33Читать новость на русском
Джерело:"Європейська правда"
У Великій Британії вважають, що наразі переговори з Росією є неможливими. Так, спершу країна-агресор має вивести свої війська з України.
Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. Вона переконана, що росіяни не можуть вести переговори "з пістолетом біля скронь українців".
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Якщо росіяни серйозно ставляться до ідеї переговорів, їм потрібно вивести свої війська з України,
– відзначила вона.
Що ще сказала глава МЗС Великої Британії
- Наразі відомство працює над списком осіб, які підпадуть під санкції. "Ми працюємо над зведенням справ і кожні кілька тижнів будемо додавати нових олігархів. Буде постійна програма санкцій... Їм не буде куди сховатися", – додала очільниця.
- Однак, щоб деградувати російську економіку та її "воєнну машину", потрібен час – можливо й декілька років.
- Росія має потужні сили, проте хоробрі українці налаштовані відстоювати свій суверенітет й боронити територіальну цілісність.