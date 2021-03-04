Жодних військових втручань: 8 засад зовнішньої політики США за Байдена

Якою буде стратегія зовнішньої політики США за президента Джо Байдена? На це питання відповів журналістам державний секретар США Ентоні Блінкен.

Він назвав 8 основних завдань Білого дому у царині зовнішньої політики. Серед них – щодо клімату, економіки та здоров'я.

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8 стратегічних засад зовнішньої політики США за Байдена

За словами Ентоні Блінкена, за президента Джо Байдена Сполучені Штати Америки у своїй зовнішній політиці керуватимуться передусім дипломатичними засадами. І прагнутимуть досягти таких цілей:

Подолання COVID-19 разом із посиленням глобальної системи охорону здоров'я.

Уникнення економічної кризи разом із побудовою стабільнішої та інклюзивнішої глобальної економіки.

Розгортання потужної системи демократії в США та у світі.

Створення гуманної та ефективної системи імміграції.

Пожвавлення відносин зі союзниками та партнерами.

Подолання кліматичної кризи разом зі стимулюванням розвитку "зеленої енергетики".

Формування лідерства США у світі у сфері технологій.

Успішний вихід із "найбільшого геополітичного випробування XXI століття" (це про відносини з Китаєм).

Військовим втручанням – тверде ні

Як уточнили у Financial Times, США вирішили відмовитися від політики військових втручань в інші країни. Тобто, сприяти поваленню недемократичних режимів силою американці більше не будуть.

Мовляв, попередні спроби "просувати демократію" військовими операціями бажаних результатів не мали. Про це прямо заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Ми не будемо просувати демократію, провадячи дорогі військові операції. Також США відмовляться від спроб силою скидати авторитарні режими,

– запевнив він.

Додамо, що США наразі проводять військові операції в Іраку, Лівії та Сирії. Однак заяви про виведення військ або скорочення контингентів вже лунали.

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