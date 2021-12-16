Жодних змов і схем, щоб "злити" державу, ніхто вам більше не пробачить, – Зеленський олігархам

Президент Зеленський заявив, що 2022 рік буде вирішальним для України. Зокрема, він запевнив, що не пробачатиме олігархам спроб "злити"державу.

Президент вважає початок роботи антиолігархічного закону однією з ключових подій 2022 року. Про це він написав у колонці для спецпроєкту "Новое время" та The Economist Світ.

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Це – найпотужніший крок для детінізації, – Зеленський

У травні 2022 року з'явиться максимально чітка червона лінія – для тих, хто вважає ще з 90-х років, що держава – це їхня особиста власність. Почне діяти антиолігархічний закон. Це найпотужніший крок для детінізації економічних та політичних відносин в Україні,

– зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що не пробачатиме олігархам змов та незаконних схем. Зеленський також написав що більше не буде змоги "купувати політиків, аби вибивати для себе економічні привілеї".

Інші ключові події 2022 року:

продовження кампанії з вакцинації;

судова реформа;

інфраструктурна реформа.

Президент зауважив, що 2022 рік – дуже важливий для України, особливо, з точки зору подолання пандемії.

Тільки повний курс щеплення для абсолютної більшості людей стане передумовою для того, аби забути про карантин,

– додав президент.

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Головне про антиолігархічний закон:

Ініціатива закону про статус олігархів в Україні належить президенту Зеленському.

У вересні 2021 року за документ проголосувала Верховна Рада.

У листопаді закон підписав президент Зеленський.

Закон створює правові рамки для відокремлення великого бізнесу від політичної боротьби.

Положення документа мають обмежити вплив олігархів на економічне життя України.

Також закон встановлює чіткі критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів чиновників з ними.

Як обмежити вплив олігархів – дивіться у "Право на гідність":