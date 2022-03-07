Жодного воєнного сенсу, просто терор, – Зеленський про нічні обстріли Миколаєва й Харкова

Російські окупанти гатять по мирному населенню без жодного воєнного сенсу. Вони тероризують мирне населення і тримають людей в заручниках.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення 7 березня.

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"Вночі окупанти вдарили по Миколаєву, прямо по житлових районах, з реактивної артилерії. Били по Харкову, спальні райони мирного міста. Били по інших містах нашої держави. Жодного воєнного сенсу – просто терор", – зазначив президент.

Він додав, що російські військові тримають в заручниках мешканців Ірпеня, Бучі, Гостомеля та батьох інших населених пунктів. Водночас Зеленський наголосив, що ці міста і селища окуповані тимчасово – поки орки не отримають покарання.

Звернення Зеленського 7 березня: відео

Окупанти обстріляли Миколаїв та Харків у ніч на 7 березня

Зранку 7 березня російські загарбники атакували Миколаїв. Житлові масиви міста обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Смерч". Внаслідок ворожої атаки спалахнуло 5 пожеж в житловому секторі та об'єктах промисловості, по місту є нерозірвані снаряди.

Також з 6 по 7 березня російські вбивці скидали на Харків авіабомби. Через це в місті виникли масштабні пожежі. У мережі з'явилися кадри жахливих руйнувань. За попередніми даними, від початку повномасштабної атаки Росії у Харкові загинуло 209 людей, з них цивільних – 133.

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