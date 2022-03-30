Жодному слову росіян не вірю, – Гайдай про переговори з окупантами

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає, що росіянам не можна вірити. Вони, як показує досвід, не дотримуються жодних домовленостей.

Таку думку Сергій Гайдай висловив в ефірі національного телемарафону, реагуючи на новини з дипломатичного фронту про умови договору України та Росії.

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За його словами, Кремль ніколи не дотримується свого слова, тому довіряти йому неможливо.

Ми вже побачили, чого вартують домовленості з росіянами, – Гайдай

Водночас вести перемовини із державою-агресоркою, на думку Гайдая, таки необхідно.

Переговори потрібні, якщо є хоч один шанс з мільйона зупинити війну та відвести російські війська. Але я не вірю росіянам. Жодному їхньому слову. Ми вже за понад місяць побачили, чого вартують домовленості з ними,

– наголосив глава Луганської ОВА.

Він також процитував класичний вислів про те, що домовленості з росіянами не вартують паперу, на якому вони підписані. Зрештою, це чудово розуміє й керівництво України. За словами президента Володимира Зеленського, позитивні сигнали із перемовин не заглушують російські снаряди, тому не можна втрачати пильність.

Ранкове зведення Гайдая за 30 березня: дивіться відео

Саме Луганщина, 70% якої вже окуповані росіянами, зазнає постійних атак. Вранці 30 березня загарбники потужно обстріляли Лисичанськ.

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