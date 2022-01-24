Жодної причини для паніки нема, – речник посольства США пояснив евакуацію дипломатів

24 січня 2022 , 17:51
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Джерело:

24 канал

США першими заговорили про евакуацію дипломатів з України. Водночас у посольстві переконують, причин панікувати через відповідне рішення – нема.

Про це в ефірі 24 каналу розповів прессекретар посольства США Даніел Лангекамп. За його словами, посольство продовжує працювати з Україною.

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"Жодної причини для паніки нема. Посольство продовжую працювати. Ми продовжуємо виконувати низку завдань з Україною і продовжуємо їх підтримувати", – сказав Даніел Лангекамп.

Додаткові заходи – бажання перестрахуватись

Цей крок вжитий бажанням додаткових особливих заходів безпеки. Тобто певною мірою перестрахуватись,
– пояснив речник посольства США в Україні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що у Росії є здатність дуже швидко змінити безпекову ситуацію й атакувати. Саме тому, за словами Даніела Лангекампа, хотіли пересвідчитись, що вживають необхідних кроків, щоб американські громадяни були у безпеці.

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"Саме тому видали нову пораду щодо подорожей в Україну і дозволили дипломатичному персоналу, наразі за бажанням, покинути посольство Сполучених Штатів", – додав Лангекамп.

Пояснення Даніела Лангекампа про евакуацію дипломатів: дивіться відео

З України хочуть евакуювати дипломатів: коротко

  • Через загрозу повномасштабного вторгнення Росії Держдеп США ухвалив рішення про евакуацію своїх дипломатів з України.
  • Евакуацію родин представників дипломатичної місії Вашингтону в Україні США планували розпочати з 24 січня.
  • Крім того, на порталі посольств та дипмісій США оновили рекомендації щодо в'їзду на територію України. Державу ще раніше віднесли до 4-го рівня небезпеки, проте наразі Штати дозволили працівникам посольства "добровільно виїхати з України". 
Автор: Жанна Клименко