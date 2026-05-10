Новий шедевр: угорський політик Гегедюш знову виконав свій вірусний танок

Угорський політик Жолт Гегедюш знову опинився в центрі уваги завдяки своєму вірусному танцю. У суботу, 9 травня, під час інавгурації нового прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра він повторив рухи, які раніше вже підкорили соцмережі.

Про це повідомляє угорське видання Index.

Як пройшла інавгурація Мадяра?

Жолт Гегедюш, який є кандидатом на посаду міністра охорони здоров'я Угорщини, своїм виступом у Будапешті вразив не лише угорську публіку, а й міжнародну пресу.

Високий і худорлявий 56-річний політик у темній сорочці спершу просто обіймався на сцені зі своїми однопартійцями. Однак згодом несподівано пустився в танок: підняв праву руку, ніби тримаючи уявну гітару, почав крутитися, стрибати та енергійно рухатися.

Згодом до нього приєдналися інші члени парламенту.

Новий танок Жолта Гегедюша: дивіться відео

Цього разу на заході гостем була співачка Jalja – саме під її пісню Гегедюш танцював кілька тижнів тому у вірусному відео. В інтерв'ю RTL артистка розповіла, що після цього ролика тисячі людей почали позначати її у своїх відео та масово коментувати композицію, яка була випущена ще шість років тому.

За словами Jalja, сам танець політика дуже її розвеселив і підняв настрій.

Я завжди готова, якщо Жолт Гегедюш захоче танцювати зі мною та навчити мене рухам,

– сказала співачка.

Нагадаємо, минулого разу Жолт Гегедюш танцював після парламентських виборів та перемоги партії Тиса у квітні 2026 року. Тоді ролик швидко набрав популярність і привернув увагу користувачів.

Сам політик тоді зазначив, що хоче бути відомим не лише завдяки своєму танцю, а й завдяки майбутнім реформам.

Чого чекати від нового уряду Угорщини?

Петер Мадяр, який став новим прем'єром Угорщини, раніше обіцяв відновити верховенство права та повернути свою країну до європейського кола.

Водночас ЗМІ повідомляють, що політик хоче бачити більше прав для угорської нацменшини в Україні – нібито лише тоді він може схвалити офіційні переговори Києва про вступ у ЄС.

У відповідь ЄС тисне на Мадяра, щоб той відмовився від спротиву уряду Орбана офіційному відкриттю переговорів про членство з Україною.

Голова Інституту світової політики Віктор Шлінчак в коментарі 24 Каналу зазначив, що сам відхід Орбана не спричинить моментальне перезавантаження усієї влади, адже система є багаторівневою. До того ж, за його словами, Петер Мадяр спочатку зосередиться не на відносинах з Україною, а на внутрішніх питаннях Угорщини.