Спробувати людське м'ясо та катувати полонених: в телефоні окупанта знайшли цинічну "інструкцію"
Джерело:Максим Жорін
Українські військові взяли у полон російського військового й у його телефоні виявили цинічну "інструкцію". Так, у ній перераховують, що необхідно зробити окупантам під час так званою "спецоперації".
Цинічну "інструкцію" російських військових опублікував заступник командира 3-ї штурмової бригади, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Він також показав фото окупанта.
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Цинізму ворога немає меж
Жорін у своєму дописі опублікував фото російського військового, який потрапив у полон. Саме у його телефоні знайшли цинічну методичку, у якій кожен новий пункт – воєнний злочин.
Російський полонений та його "інструкція" в телефоні. Рівень розвитку людських якостей очевидний. Без телефону навіть. Вони у своїй масі такі – абсолютно без принципів та ознак цивілізованості. І саме з такими думками вони заходять на окуповані території,
– наголосив Жорін у дописі.
Російський військовий, який потрапив у полон / Фото Максима Жоріна
Так, у "інструкції" пропонують російським військовим зробити кілька "обов'язкових" речей, бо інакше – "навіщо йти воювати". Зокрема, в інструкції пишуть, що необхідно спробувати людське м'ясо, детально описані способи катування військовополонених та знущання з цивільного населення. Окрім того, окупантів також закликають і далі грабувати домівки українців.
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Цинічна "інструкція" окупанта / Фото Максима Жоріна
Росіяни постійно скоюють воєнні злочини
- Нещодавно стало відомо, що росіяни продають українських полонених на "чорному ринку". Військових ЗСУ купують чеченські військові угруповання, а потім обмінюють їх на своїх військових, які опинилися в українському полоні.
- Також окупанти продовжують розстрілювати українських полонених, які здаються у полон. Так, 18 лютого поблизу Роботиного Запорізької області російські військові цинічно розстріляли українських захисників, які здавалися в полон.
- Такі злочини окупантів не залишаються без покарання. Так, наприкінці лютого у Красноярську підірвали автомобіль разом з росіянином, який вихвалявся своїми воєнними злочинами. Мовиться про Сєргєя Конкєєва. Він у мережі заявляв, що власноруч катував українських військовополонених і дуже пишався цим. Ліквідували воєнного злочинця партизани.