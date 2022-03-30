Жорстка боротьба триває і триватиме до нашої остаточної перемоги, – генерал-майор Ковальчук

Відважні українські воїни хоробро обороняють нашу землю від окупантів. Вони не зупиняться до тих пір, поки ворог остаточно не покине нашої країни.

Вже понад місяць наші захисники дають відсіч російським окупантам. Ворог зазнав шалених втрат, а вся українська нація об'єдналася в пориві захистити свій дім.

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Боротьба триватиме до перемоги

Командувач військ оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук відзначив професійність та героїзм наших воїнів, а також неймовірну підтримку народу, яку відчуває кожен солдат.

Він додав, що Україна б'ється за своє щасливе майбутнє, тому боротиметься до перемоги.

Жорстка боротьба триває і триватиме до нашої остаточної перемоги. Кожен з нас на своєму місці робить все, що може, заради єдиної мети – перемоги,

– сказав Ковальчук.

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