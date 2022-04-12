Жорсткий, але не надто успішний – російський опозиціонер про "геніальні рішення" Дворнікова
Якщо в Росії все командування переходить у єдині руки, то для армії та наступу це добре. Для України, звісно, це погано. Але й репутація Дворнікова не така бездоганна.
Про це заявив російський опозиціонер Ілля Пономарьов у ефірі 24 каналу. Він також зазначив, що навряд з приходом нового керівника, агресія проти України суттєво не змінить характер.
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Він вміє воювати на відстані, колись він керував мотострілковим полком у Чечні, де відзначився жорстокими наказами і не варто забувати його сирійський досвід,
– говорить російський опозиціонер.
Але не можна сказати, що Дворніков був дуже успішним впродовж власних операцій, тому з військової точки зору не варто чекати великих завоювань та геніальних тактичних рішень, підкреслює Пономарьов.
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