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      ІГОР МАЗУР СЛУГА НАРОДУ СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО

      Жорстоке побиття атовця у Києві: до справи може бути причетним син його дружини

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      До нападу на Ігоря "Хана" Панова може бути причетним син його дружини
      До нападу на Ігоря "Хана" Панова може бути причетним син його дружини / фото з фейсбуку

      У Києві ледь не до смерті побили ветерана війни на Донбасі Ігоря "Хана" Панова та його дружину Оксану. За даними столичної поліції, до нападу причетні син Оксани та його друг, який мешкав в одному під'їзді з подружжям.

      Правоохоронці вже затримали обох підозрюваних, повідомляє поліція Києва.

      До слова: У Києві в під'їзді знайшли ветерана АТО з дружиною з проломленими головами

      Ми встановили, що напередодні ввечері між сином та матір'ю у телефонній розмові виник конфлікт. Відтак хлопець приїхав до помешкання, де вона проживала. Під час чергової сварки він намагався її побити, тож за жінку вступився його вітчим,
      – розповідає начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев.

      Згодом хлопець покликав свого друга, з яким вони і побили подружжя. Після цього хлопці втекли, а сусіди виявили у під'їзді Ігоря і Оксану з проломленими головами. Ігоря і Оксану доставили до лікарні, де їх прооперували.

      Згодом поліція затримала обох нападників. Їм інкримінують замах на умисне вбивство. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення.

      Що відомо про стан "Хана" та його дружини Оксани?При трепанації черепа в Ігоря "Хана" Панова почалася сильна кровотеча, була велика крововтрата. Робили 16 переливань. Ветеран російсько-української війни перебуває у критичному стані.

      Натомість ситуація з його дружиною трохи краща – вона бодай реагує на зовнішні подразники.

      blog_ava
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      10 листопада
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Києва Постраждалі Поліція АТО
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