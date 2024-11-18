Справжнє обличчя ЄС: з чим зіштовхуються мігранти з Африки на шляху до кращого життя

Європейців може жахати жорстка імміграційна політика Трампа, яка передбачає викрадення людей з вулиць та депортацію без належного судового розгляду. Але десятирічні репресії ЄС щодо нелегальних африканських мігрантів, які тікають від конфліктів, кліматичних катастроф чи бідності, намагаються дістатися Європи морем у хитких човнах, є не менш жахливою.

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Як ЄС закривається від мігрантів?

Що ще гірше, Європейська комісія хоче посилити цей підхід: пропозиція щодо наступного довгострокового бюджетного циклу, що просочилася у пресу, закликає обумовити допомогу в розвитку африканських країн скороченням міграції.

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Африканці становлять значну частку нелегальних мігрантів у ЄС, причому на країни Західної та Центральної Африки припадає близько третини тих, хто прибув у першій половині 2024 року. Щонайменше 11 мільйонів мігрантів африканського походження проживають у Європі – це понад вдвічі більше, ніж в Азії та Північній Америці, – де вони збільшують робочу силу та полегшують економічний тиск, спричинений швидким старінням місцевого населення.

Але багато європейців ставляться до нелегальних мігрантів як до загрози безпеці, криміналізуючи їхній в'їзд та звинувачуючи їх у суспільних проблемах. Після того, як мільйони сирійських, афганських та іракських біженців втекли до ЄС у 2015 – 2016 роках, ЄС почав зміцнювати "Фортецю Європа".

Деякі країни, зокрема Греція, Угорщина, Польща та Словенія, збудували паркани на зовнішніх кордонах, тоді як інші, як-от Німеччина та Нідерланди, відновили прикордонний контроль.

Зусилля щодо забезпечення безпеки ЄС передбачали насильницький опір біженцям та мігрантам на зовнішніх кордонах – порушення міжнародного права у сфері прав людини – та партнерство з третіми країнами для стримування потоків мігрантів.

За даними Amnesty International, політика екстерналізації ЄС у поєднанні з ворожістю Італії та Мальти до рятувальних суден стала причиною смерті 721 мігранта в Середземному морі в період з червня по липень 2018 року. Зовсім недавно кілька європейських рятувальних організацій звинуватили у смерті 3000 людей у Середземному морі у 2023 році постанову ЄС, яка суттєво обмежила їхні можливості реагування.

Чому міграція вигідна для африканських урядів?

Існує разюча різниця між тим, як європейські та африканські уряди ставляться до цього питання. Від Швеції та Польщі до Італії та Німеччини, ультраправі популістські партії зросли в популярності, розпалюючи антиіммігрантські настрої, що підштовхнуло багатьох провідних європейських політиків до прийняття ксенофобської політики.

Натомість африканські уряди здебільшого виступають проти примусового повернення мігрантів з ЄС, як з гуманітарних, так і з економічних причин. Африканські мігранти є життєво важливим джерелом грошових переказів. У 2022 році вони відправили в Африку 100 мільярдів доларів, а це більше, ніж континент отримав у вигляді офіційної допомоги на розвиток та прямих іноземних інвестицій разом узятих.

Африканські уряди усвідомлюють, що несуть основний тягар африканської міграції: з понад 45 мільйонів африканців, примусово переміщених минулого року, 34,5 мільйона залишилися в межах континенту.

Звичайно, це не звільняє африканські уряди від відповідальності за їхні дії: погане управління, політична ізоляція та невдачі в розвитку сприяли сплеску міграції. Зокрема, брак економічних можливостей змусив багатьох молодих африканців тікати до багатших країн.

Як ЄС порушує права мігрантів?

Замість того, щоб використовувати свою економічну потужність для стимулювання зростання та створення робочих місць в Африці, ЄС вклав 500 мільйонів євро у свою Рамкову програму партнерства з питань міграції 2016 року – новий спосіб взаємодії з країнами походження для зменшення міграції. У результаті партнерства з Ефіопією, Малі, Нігером, Нігерією та Сенегалом допомогу в розвитку підпорядкували цілям міграції.

Такий жорсткий підхід, зокрема одержимість ЄС переговорами щодо примусового повернення африканських мігрантів та просування власних інтересів, не зміг зупинити потік людей, відчужив африканські уряди та підірвав принципи союзу у сфері прав людини та розвитку. Тепер Комісія націлилася на посилення цієї структури негативних стимулів та її ширше застосування.

Звичайно, загальна кількість мігрантів, що прибувають до ЄС, скоротилася приблизно на 20% за перші п'ять місяців 2025 року. Але це зниження відбулося після років порушень прав людини з боку партнерів ЄС з третіх країн, яких фактично підкуповували, щоб уповільнити рух людей.

У 2024 році Європейська рахункова палата розкритикувала Надзвичайний трастовий фонд ЄС для Африки в розмірі 5 мільярдів євро за те, що він не враховував ризики у сфері прав людини, пов'язані з передачею міграційної політики автократичним режимам у Тунісі, Єгипті та Лівії. Того ж року понад 2000 африканських мігрантів загинули, намагаючись дістатися Європи.

Поведінка цих режимів викликає осуд. Лівійська берегова охорона піддала африканських мігрантів жахливим тортурам – сексуальному насильству, свавільним затриманням, побиттям та поневоленню. Туніські сили безпеки ґвалтували жінок, били дітей, викидали їх у пустелі та вступали в змову з контрабандистами. Минулого року у внутрішньому звіті Європейської служби зовнішніх дій попереджали, що подальша підтримка Тунісу, який жорстко придушує інакомислення, зашкодить репутації ЄС.

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Жорстокість, що демонструється всередині ЄС, не менш шокує. Frontex, агентство ЄС, яке займається охороною кордонів, було причетне до приховування сотень незаконних вигнань мігрантів в Егейському морі. Польські прикордонники змушували мігрантів повертатися до Білорусі, де їх били та ґвалтували. Минулого року троє єгипетських підлітків замерзли на смерть після того, як болгарські офіцери завадили їхньому порятунку поблизу турецького кордону. Багато суданських шукачів притулку продовжують незаконно утримуватися в грецьких в'язницях.

Поточний підхід ЄС є неефективним та нелюдським. Його пропозиція використовувати іноземну допомогу як палицю – ще більш неефективна. Щоб вирішити проблему джерела африканської міграції, європейські політики повинні зрозуміти, чому молоді люди вирушають у цю небезпечну подорож.

Звіт Програми розвитку ООН за 2019 рік, заснований на опитуваннях 1970 африканських мігрантів з 39 країн, проведених у 13 державах-членах ЄС, показав, що вони, як правило, мають освіту, вищу за середній рівень у своїх рідних країнах, і мали там стабільну роботу. Але лише 38% сказали, що заробляли достатньо, щоб вижити. Не маючи змоги реалізувати свої амбіції в Африці, ці молоді люди шукали можливостей та безпеки в Європі.

Зменшення міграції з Африки вимагає щедрого внеску в її розвиток, а не фінансування третіх країн для посилення кордонів будь-якими засобами. ЄС цинічно обрав останній підхід, підриваючи свій моральний авторитет. Якщо блок хоче позиціювати себе як глобальну силу добра після відходу Америки зі світової арени, він повинен проводити людяну, а не егоїстичну міграційну політику.