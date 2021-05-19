Естонія задекларувала, що бачить Україну у Євросоюзі, – Офіс Президента

Ігор Жовква заявив, що Естонія стала четвертою державою-членом Євросоюзу, яка задекларувала намір підтримати Україну в набутті повноправного членства в ЄС.
Про це заступник керівника ОП повідомив, коментуючи підписання президентом Володимиром Зеленським і естонською прем'єркою Каєю Каллас Спільної заяви щодо пріоритетних напрямів двосторонньої співпраці.
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Естонія бачить Україну в Європейському Союзі
У документі зазначено, що Естонія послідовно підтримує курс на європейську інтеграцію України, підтримує реформи, які здійснюють на цьому шляху, та готова допомагати у виконанні критеріїв членства.
Як результат – Естонія на сьогодні чітко зафіксувала, що бачить Україну у Європейському Союзі, і коли Україна буде готова подати заявку на членство, Естонія, безумовно, підтримуватиме таку заявку,
– зазначив він.
Ігор Жовква зауважив, що підписана Спільна заява стала четвертим документом, який засвідчив підтримку з боку держав-членів ЄС європейських перспектив України.
За його словами, раніше аналогічні документи підписали представники Литви, Латвії та Польщі: "Підтримка нашими партнерами європейських перспектив України лише зростає".
Естонія підтримує територіальну цілісність України
Заступник глави ОП додав, що у Спільній заяві Естонія засвідчила підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.
Балтійська країна засвідчила також важливість співпраці у сферах, що становлять спільний інтерес, зокрема диджиталізації.
Весь цей важливий спектр наших двосторонніх відносин був відповідним чином зафіксований у Спільній заяві,
– резюмував Ігор Жовква.
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