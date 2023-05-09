Перетворіть Z на пісочний годинник, – "Жовта стрічка" закликає до спротиву

Учасники руху "Жовта стрічка" звертаються до мешканців тимчасово окупованих територій. Українців закликають долучитися до потужної акції "Наступає час деокупації" та перетворювати російські "зетки" на пісочні годинники.

Активісти наголошують, що час рашиZму закінчується, – наступає час деокупації. Як долучитися до спротиву російській агресії, дізнайтеся далі.

Читайте також Тисячі готуються до контрнаступу ЗСУ: як партизани чинять опір росіянам від Донбасу до Криму

Зламати плани ворога можемо всі разом

Учаснику руху громадського спротиву закликають долучитися до акції "Наступає час деокупації" та перетворювати символи Z на синьо-жовті пісочні годинники.

"Жовта стрічка" звертається до всіх організацій, які чинять опір росіянам в окупації, та до українців, які попри репресії, тиск та втому продовжують вірити й чекати ЗСУ.

Зараз у Москві відбувається "парад побєди", у всіх містах, які перебувають під окупацією рашисти влаштовують "святкові заходи". Вони думають, що тут назавжди. Але зламати їхні плани можемо ми всі разом. Бачите графіті з Z — перетворіть її на годинник! Бачите постери та буклети з Z — перетворіть їх на годинник,

– наголосили у "Жовтій стрічці".

Також поширюйте символ пісочного годинника на рублях, аби російські загарбники знали, що їхній час спливає.

Звернення "Жовтої стрічки": дивіться відео

Дивіться також Між двох вогнів: як Україна переосмислює свою долю та роль у Другій світовій

Кадирівці втікали через жовті стрічки та букву "Ї"

Рух "Жовта стрічка" розпочав свою потужну роботу у квітні 2022-го. Окупанти налякані не на жарт.

Так, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу один з учасників руху розповів, що у Мелітополі був випадок, коли кадирівці виїжджали з будівлі через те, що на ній була намальована жовта стрічка та буква "Ї".