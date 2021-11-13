"Жовтих" областей в Україні побільшало

Станом на суботу, 13 листопада, в Україні у жовтій зоні карантину перебувають 3 області. "Червоними" залишаються 18 регіонів.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що до "жовтого" списку повернулася Тернопільська область. Ще напередодні вона перебувала у "помаранчевому" списку.

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Окрім того, у жовтій зоні наразі перебувають Закарпаття та Кіровоградщина.

У помаранчевій зоні станом на 13 листопада перебувають Вінницька, Полтавська, Харківська та Чернівецька області. Усі інші регіони України – "червоні".

Коли карантин можуть послабити

У МОЗ заявили, що швидкість виходу країни з карантину залежить від кожного українця. Від дотримування карантинних норм та рівня вакцинації. Карантин послаблять, коли епідеміологічна ситуація стабілізується.

Окрім того, у відомстві прогнозують, що "за умови дотримання всіх вимог сподіваємося, що маємо шанси цей Новий рік провести не в червоній зоні".

Водночас адаптивний карантин діятиме в Україні щонайменше до кінця 2021 року.