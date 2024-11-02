2 тисячі "Шахедів" і 170 тисяч іноземних компонентів, – Зеленський висловився про жовтневі атаки

У вечірньому зверненні у 983 день війни Зеленський подякував воїнам ППО і засудив постачання росіянам іноземних компонентів. Також він згадав про розмову з Сирським: обговорили ситуацію на Курахівському, Покровському, Лиманському, Торецькому напрямках.

Слова президента передає 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського. За гіркою іронією, в той час як гарант виклав своє звернення, триває чергова атака "Шахедами".

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Що сказав Зеленський про атаки "Шахедами" в жовтні

Сьогодні перш за все вдячність нашим воїнам. Усім, хто захищає Україну від щоденних атак "Шахедів" та ракет. Росія поступово нарощує цю активність. І для цього досі має змогу, на жаль, використовувати західні компоненти. За жовтень більш ніж 2 тисячі "Шахедів" було проти України, проти наших людей. Буквально кожної доби. Така кількість "Шахедів" – це понад 170 тисяч компонентів, які мали б бути заблоковані для постачання в Росію. Мікросхеми, мікроконтролери, процесори, багато різних деталей, без яких просто був би неможливий цей терор. Все це постачається в Росію з-за кордону,

– зауважив президент.

На жаль, у цих постачаннях беруть участь компанії з Китаю, Європи та Америки. Таким чином з'являється багато мікровнесків у постійний російський терор.

"Це знов і знов повертає світ до необхідності працювати значно більше, щоб контролювати експорт спеціальних деталей та ресурсів. Щоб не давати Росії можливість обходити санкції, які давно вже були введені проти Росії за цю війну", – сказав Зеленський.

Із російськими ракетами ситуація така сама, адже всі вони містять компоненти з інших країн.

"Боротися проти російських ударів – це означає боротися в тому числі за силу санкцій проти Росії. Санкції мають збільшуватись, бути ефективними. І кожна схема обходу санкцій – це злочин проти людей і світу. І саме такі схеми дозволяють Росії також допомагати нарощувати мʼязи режимам в Ірані та Північної Кореї. Це глобальна загроза. І тільки глобальним, спеціальним тиском можна це подолати", – акцентував лідер держави.