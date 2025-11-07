Вічний двигун війни

Хто б що не казав, де б ви що не читали, та наш власний моніторинг по 550 – 600 танкерах щомісяця (без будь-якого ШІ, а з інтелектом, досвідом, зором та розумом вмотивованих українських експертів) дає наступні дані. Про це пише Андрій Клименко, інформує 24 Канал.

Читайте також Нова серія нафтового апокаліпсиса у Росії: у ролях – українські дрони й Китай

Вересень 2025 року

У чотирьох російських експортних регіонах (Арктика, Далекий Схід, Чорне море, Балтійське море) у вересні порівняно з серпнем, експорт сирої нафти (без нафтопродуктів) зріс на цілий мільйон тонн – став 23 мільйони тонн, а був 22 мільйони.

Причому цей мільйон у вересні майже весь додався завдяки Чорному морю. На Балтиці показники залишились так, як і були – 11 мільйонів тонн.

Жовтень 2025 року

Балтика в жовтні додала 731 468 тонн;

Чорне море – 219 520 тонн

Далекий Схід – 226 052 тонн;

Арктика – 400 336 тонн.

Тобто в цілому за жовтень морський експорт сирої нафти зріс на 1 577 376 тонн.

Це було про динаміку, а тепер поговоримо про абсолютні цифри (в тоннах):

порти Балтійського моря – 11 886 005;

порти Чорного моря – 4 995 117;

далекосхідні порти – 6 325 820;

північні порти – 1 760 879;

загалом – 24 967 821.

У серпні було 22 244 945 тонн, у вересні – 23 390 445 тонн.

Як має бути зрозуміло, всі розмови про те, що якісь країни щось там розглядають (на основі думок якихось анонімних джерел світових агенцій), про санкції щодо сотень танкерів, які начебто діють – ніщо перед об'єктивним моніторингом. Перед списками танкерів, що везуть реальну нафту з порту у Росії до порту в Індії, Китаї, Туреччині тощо.

Що з цим робити – абсолютно зрозуміло. Усі знають, що робити. Україна знає і робить. Треба масштабувати після перших пристрілок. Країни ЄС та Балтійського моря теж знають, що треба фізично обмежувати це, і знають як, але не можуть наважитися.

Усі ж розуміють, що експорт нафти – це вічний двигун путінської війни. Доки його не поламати – балачки про якісь перемовини і припинення "чогось" – це все для одного альтернативно обдарованого за океаном.