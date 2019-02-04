Жозе Моурінью кумедно впав під час хокейного матчу в Росії: курйозне відео

Відомий португальський тренер Жозе Моурінью взяв участь в церемонії вкидання шайби в хокейному матчі КХЛ між омським "Авангардом" і пітерським СКА.

Португалець вкинув шайбу в центрі майданчика. Після введення шайби Моуріньо попрямував до виходу з майданчика, але підслизнувся – червона килимова доріжка пішла з під ніг, і він впав.

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Першим на допомогу "Особливому гостю" наспів нападник СКА Павло Дацюк. Моурінью відбувся легкими забоями.

Jose Mourinho spent far too much time with Phil Jones didn't he? pic.twitter.com/eVkGfmxdrH — FUN88 (@fun88eng) 4 февраля 2019 г.

24 канал писав, що в грудні 2018 року 55-річний фахівець був звільнений з посади наставника "Манчестер Юнайтед" через незадовільні результати команди. На його місце прийшов Уле Гуннар Сульшер, який виграв 8 матчів поспіль на новій посаді.

Хто такий Жозе Моурінью?

Португальський футболіст і футбольний тренер. Син футбольного воротаря і тренера Феліша Моурінью.



Після завершення кар'єри гравця Моурінью почав тренерську діяльність, спочатку входячи в тренерський штаб різних португальських клубів (найбільше пропрацювавши під керівництвом Боббі Робсона), а потім був асистентом головного тренера "Барселони". В якості головного тренера очолював португальські клуби "Бенфіка", "Уніан Лейрія" і "Порту", італійський "Інтернаціонале", англійські "Челсі" і "Манчестер Юнайтед" та іспанський "Реал Мадрид".

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