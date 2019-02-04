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      Жозе Моурінью кумедно впав під час хокейного матчу в Росії: курйозне відео

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      Моурінью впав на хокейному матчі
      Моурінью впав на хокейному матчі / Фото з відкритих джерел

      Відомий португальський тренер Жозе Моурінью взяв участь в церемонії вкидання шайби в хокейному матчі КХЛ між омським "Авангардом" і пітерським СКА.

      Португалець вкинув шайбу в центрі майданчика. Після введення шайби Моуріньо попрямував до виходу з майданчика, але підслизнувся – червона килимова доріжка пішла з під ніг, і він впав.

      Читайте також: Моурінью знайшов нову роботу після відставки у "Манчестер Юнайтед"

      Першим на допомогу "Особливому гостю" наспів нападник СКА Павло Дацюк. Моурінью відбувся легкими забоями.

      24 канал писав, що в грудні 2018 року 55-річний фахівець був звільнений з посади наставника "Манчестер Юнайтед" через незадовільні результати команди. На його місце прийшов Уле Гуннар Сульшер, який виграв 8 матчів поспіль на новій посаді.

      Хто такий Жозе Моурінью?
      Португальський футболіст і футбольний тренер. Син футбольного воротаря і тренера Феліша Моурінью.

      Після завершення кар'єри гравця Моурінью почав тренерську діяльність, спочатку входячи в тренерський штаб різних португальських клубів (найбільше пропрацювавши під керівництвом Боббі Робсона), а потім був асистентом головного тренера "Барселони". В якості головного тренера очолював португальські клуби "Бенфіка", "Уніан Лейрія" і "Порту", італійський "Інтернаціонале", англійські "Челсі" і "Манчестер Юнайтед" та іспанський "Реал Мадрид".

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      Теги: Спорт Жозе Моурінью Хокей
      Джерело: 24 Канал
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