Жозефін Скрівер показала спокусливі сідниці в джакузі (18+)
Датська модель та "ангел" Victoria's Secret Жозефін Скрівер не часто тішить підписників відвертими фото, але цього разу їй вдалось зачарувати всіх.
Зірка подіумів опублікувала у своєму Instagram спокусливе фото, на якому похизувалась стрункою фігурою та пружними сідницями. Позувала Жозефін у великому джакузі, наповненому піною.
Читайте також: "Ангел" Victoria's Secret оголилась на пляжі: фото (18+)
Автором знімку став фотограф Джеромі Дюран. Нещодавно він знімав іншу супермодель Кендіс Свейнпол для її лінійки купальників Tropic of C.
Читайте також: "Ангел" Victoria’s Secret оголилась для модного глянцю: ефектні фото
Жозефін Скрівер також на днях опублікувала зворушливе фото з її коханим Александром Делеоном, де вони ніжились разом у ліжку.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі