Жозефін Скрівер показала спокусливі сідниці в джакузі (18+)

Датська модель та "ангел" Victoria's Secret Жозефін Скрівер не часто тішить підписників відвертими фото, але цього разу їй вдалось зачарувати всіх.

Зірка подіумів опублікувала у своєму Instagram спокусливе фото, на якому похизувалась стрункою фігурою та пружними сідницями. Позувала Жозефін у великому джакузі, наповненому піною.

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Публикация от Josephine Skriver (@josephineskriver) Мар 3, 2018 в 2:18 PST

Автором знімку став фотограф Джеромі Дюран. Нещодавно він знімав іншу супермодель Кендіс Свейнпол для її лінійки купальників Tropic of C.

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Жозефін Скрівер також на днях опублікувала зворушливе фото з її коханим Александром Делеоном, де вони ніжились разом у ліжку.