До Києва приїхав Жозеп Боррель: чим цікавий його візит

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки – віцепрезидент Європейської комісії прибув до столиці України уп'яте. Це останній його візит на посаді.

Мета поїздки поки не відома. Утім, чиновник запевнив, що ЄС і надалі продовжить підтримувати Україну. Про це Боррель написав на своїй сторінці в соцмережі Х, передає 24 Канал.

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Що відомо про візит Борреля до Києва 9 листопада

У Києві під час мого п'ятого візиту з моменту повномасштабного вторгнення Росії та останнього на посаді. Підтримка України з боку ЄС була моїм особистим пріоритетом протягом мого мандату та залишатиметься одним із пріоритетів порядку денного ЄС,

– написав Боррель.

Він також виклав фото зустрічі на вокзалі в Києві.

Боррель у Києві 9 листопада 2024 року – фото:

Наступним високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки стане колишня прем'єрка Естонії Кая Каллас. Вона обійме цю посаду 1 грудня 2024 року.