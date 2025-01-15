Росіяни здійснили штурм села на Сумщині: у ЗСУ розповіли про наслідки

Окупанти уночі спробували атакувати українські позиції в районі села Журавка, що на Сумщині. Ворожий напад був відбитий воїнами 67-ї бригади.

Нещодавно Інститут вивчення війни опублікував звіт, в якому йдеться про те, що загарбникам таки вдалося прорватися на Сумщину. Аналітики із посиланням на геолокаційні дані повідомляли, що противник перейшов кордон Сумської області і просунувся на захід від Журавки. Також у звіті згадувалося, що ворог нібито міг просунутися в районі Проходів, що розташовані на північний схід від міста Суми, передає 24 Канал із посиланням на 67 окрема механізована бригада ЗСУ.

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Що відбувається на кордоні із Сумщиною

Сумська обласна військова адміністрація, посилаючись на дані Сил безпеки та оборони, спростувала інформацію, яка розповсюджується у мережі інтернет щодо прориву російськими військами державного кордону біля населених пунктів Журавка та Проходи.

"Наразі ситуація на кордоні залишається складною, але стабільною", – зазначили у відомстві.

Водночас аналітики Deep State розповіли, що росіяни накопичили сили вздовж кордону в районі Журавки і спробували здійснити штурмові дії на населений пункт. Штурм противника було відбито. Втім, очікується, що окупанти й надалі намагатимуться прорватися, адже мають на тій ділянці фронту достатньо ресурсів.

Тим часом 67-ома бригала показала кадри відбиття того самого штурму на Журавку.

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