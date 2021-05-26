Журі присяжних вирішуватиме, чи висувати Трампу звинувачення, – ЗМІ

Експрезиденту США Дональду Трампу загрожують звинувачення у кримінальній справі. Чи стане бізнесмен та політик обвинуваченим – вирішить велике журі присяжних.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела у прокуратурі. Рішення скликати журі ухвалив окружний прокурор Манхеттену. Присяжні розглядатимуть не лише справу колишнього глави Білого дому, а й інші.

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Слідство вивчає мільйони сторінок податкової звітності

Журі засідатиме три дні в тиждень протягом 6 місяців. Такий крок органів прокуратури свідчить, пишуть ЗМІ, що щодо незаконності дій Трампа у бізнесі є достатня доказова база. Мовиться про мільйони сторінок податкової звітності.

Зазначимо, що слідство аналізує бізнес-справи Трампа ще до того, як він став главою Білого дому.

Справа стосується. Також слідчі вивчають, чи не отримував Трамп незаконних податкових пільг, коли занижував вартість своїх активів. Сам експрезидент будь-які правопорушення відкидає.

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Прокуратура перекваліфікувала справу на кримінальну

Раніше прокуратура перекваліфікувала справу з цивільного шахрайства на кримінальну. Подробиці щодо справи оприлюднили ще у серпні 2020 року – коли сам Трамп ще був американським президентом.