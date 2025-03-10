Остап Яриш пояснив, чому його звільнили з "Голосу Америки" і до чого тут Ілон Маск
- Остап Яриш, колишній журналіст "Голосу Америки", потрапив під скорочення федеральних працівників в межах політики департаменту DOGE, який очолює Ілон Маск.
- За словами Яриша, формальною причиною звільнення в листі вказали, що його робота "не була критично важливою для місії організації".
Український журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш потрапив під скорочення федеральних працівників в межах політики департаменту DOGE, який очолює Ілон Маск.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Яриша на його сторінці у Facebook.
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Чому звільнили Остапа Яриша
Остап Яриш пояснив, що скорочення торкнулось багатьох структур, які фінансують з держбюджету США, зокрема і видання "Голос Америки".
Не вдаючись в деталі американської бюрократії, я був у менш захищеній категорії. Окрім мене, скоротили ще декількох людей з інших мовних служб "Голосу Америки",
– написав журналіст.
За його словами, рішення про припинення співпраці ухвалило нове керівництво агенції з глобальних медіа, якій підпорядковується "Голос Америки": воно керувалось рекомендаціями від DOGE.
Яриш підкреслив, що про звільнення його сповістили несподівано та посеред робочого дня, коли він готувався до ефіру.
Завдання сказали не закінчувати. Формальною причиною звільнення в листі вказали, що моя робота "не була критично важливою для місії організації". Про інші мотиви такого рішення мені невідомо,
– йдеться в дописі.
Журналіст додав, що наразі він залишається у Вашингтоні і "зважує декілька опцій щодо роботи".