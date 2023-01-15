Пригожин колись душив жінок і зривав з них сережки, а тепер "головний герой" Росії, – журналіст

15 січня 2023, 23:45
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Джерело:

FREEДОМ. LIFE

У Росії "ліцензію" на насильство отримали не тільки силовики, але й приватні військові компанії, як от ПВК "Вагнера". Ця тенденція промовисто говорить про те, в яку темряву рухається Росія.

Відповідну думку висловив Роман Анін, редактор інтернет-видання "Важливі історії". За його словами, Владімір Путін зробив у Росії "унікальні" речі, позбавивши державу монополії на владу.

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Пригожин має дуже велику претензію на владу в Росії

"Сьогодні ліцензія на насильство в Росії належить не лише правоохоронним органам чи армії, а всіляким ПВК. Саме це говорить про майбутнє Росії набагато більше, ніж падіння ВВП", – сказав журналіст.

Як зазначив Роман Анін, сьогодні в Росії "головним героєм" є людина, яка не так давно насилувала і грабувала жінок – власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин.

Сьогодні "головний герой" російської війн це Євгєній Пригожин, у підпорядкуванні якого перебувають десятки тисяч військових, – садистів та "зеків". Ця людина в минулому промишляла тим, що душила жінок і зривав з них золоті сережки. Він судимий за шахрайство, пограбування і залучення неповнолітніх до злочинної діяльності,
– зазначив журналіст.

Він також додав, що сьогодні Пригожин має дуже велику претензію на владу в Росії, а також кухар Путіна ще й у хороших відносинах з Рамзаном Кадировим "і це говорить більше про майбутнє Росії, аніж різноманітні цифри й статистика".

Який вплив Пригожин має на війну в Україні

  • Пригожин – один з найбільш наближених до Владіміра Путіна російських олігархів. В Україні Пригожин відповідальний за ділянку фронту Бахмут – Соледар, де воює чимало вагнерівців.
  • Власник ПВК "Вагнера" неодноразово критикував військове керівництво Росії та вступив в "альянс" з колишнім командувачем окупаційних військ Сєргєєм Суровікіним.
  • Та нещодавно новим командувачем росіян став Валєрій Герасимов, якого вагнерівці та сам Пригожин сильно критикували.
  • У Кремлі далеко не всі прихильно ставляться до Пригожина. Здебільшого це стосується військових та політичних лідерів. У Москві побоюються через політичні амбіції олігарха.
  • У боях біля Бахмута й Соледара вагнерівці зазнають великих втрат, зокрема Сили оборони України вже знешкодили майже 14 тисяч найманців. Проте для Пригожина важливо продемонструвати "перемогу" для Путіна, тому він посилає своїх найманців на смерть.

Автор: Михайло Гема