Пригожин колись душив жінок і зривав з них сережки, а тепер "головний герой" Росії, – журналіст
Джерело:FREEДОМ. LIFE
У Росії "ліцензію" на насильство отримали не тільки силовики, але й приватні військові компанії, як от ПВК "Вагнера". Ця тенденція промовисто говорить про те, в яку темряву рухається Росія.
Відповідну думку висловив Роман Анін, редактор інтернет-видання "Важливі історії". За його словами, Владімір Путін зробив у Росії "унікальні" речі, позбавивши державу монополії на владу.
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Пригожин має дуже велику претензію на владу в Росії
"Сьогодні ліцензія на насильство в Росії належить не лише правоохоронним органам чи армії, а всіляким ПВК. Саме це говорить про майбутнє Росії набагато більше, ніж падіння ВВП", – сказав журналіст.
Як зазначив Роман Анін, сьогодні в Росії "головним героєм" є людина, яка не так давно насилувала і грабувала жінок – власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин.
Сьогодні "головний герой" російської війн це Євгєній Пригожин, у підпорядкуванні якого перебувають десятки тисяч військових, – садистів та "зеків". Ця людина в минулому промишляла тим, що душила жінок і зривав з них золоті сережки. Він судимий за шахрайство, пограбування і залучення неповнолітніх до злочинної діяльності,
– зазначив журналіст.
Він також додав, що сьогодні Пригожин має дуже велику претензію на владу в Росії, а також кухар Путіна ще й у хороших відносинах з Рамзаном Кадировим "і це говорить більше про майбутнє Росії, аніж різноманітні цифри й статистика".
Який вплив Пригожин має на війну в Україні
- Пригожин – один з найбільш наближених до Владіміра Путіна російських олігархів. В Україні Пригожин відповідальний за ділянку фронту Бахмут – Соледар, де воює чимало вагнерівців.
- Власник ПВК "Вагнера" неодноразово критикував військове керівництво Росії та вступив в "альянс" з колишнім командувачем окупаційних військ Сєргєєм Суровікіним.
- Та нещодавно новим командувачем росіян став Валєрій Герасимов, якого вагнерівці та сам Пригожин сильно критикували.
- У Кремлі далеко не всі прихильно ставляться до Пригожина. Здебільшого це стосується військових та політичних лідерів. У Москві побоюються через політичні амбіції олігарха.
- У боях біля Бахмута й Соледара вагнерівці зазнають великих втрат, зокрема Сили оборони України вже знешкодили майже 14 тисяч найманців. Проте для Пригожина важливо продемонструвати "перемогу" для Путіна, тому він посилає своїх найманців на смерть.