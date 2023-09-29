У Bloomberg пояснили, як удари по Криму допоможуть перемогти окупантів на материковій Україні

Наша держава прагне повернути Крим, який Росія анексувала майже десять років тому. І ми робимо це у військовий спосіб.

Україна обмежила можливості російського Чорноморського флоту, що зв'язало руки Кремлю. Про це пишуть журналісти Bloomberg, посилаючись на слова анонімного європейського чиновника.

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Як бачать дії України на Заході

Після виведення з ладу передових систем протиповітряної оборони, що захищали півострів, Україна застосувала крилаті ракети і безпілотники для знищення кораблів і штабу Чорноморського флоту Росії, а також відвоювала бурові платформи, що використовувалися для радіолокаційної діяльності,

– перелічують воєнні перемоги медійники.

Зараз побільшало ракетних атак і ударів безпілотниками по Криму. Завдяки цьому ми можемо нищити зброю окупантів, їхні бази та лінії постачання.

Утім, всі ці операції не є самоціллю. Вони – частина "ширшої стратегії, спрямованої на підрив російських ліній постачання, логістики та здатності проводити наступальні операції".

Кожна така атака послаблює Росію і наближає Україну до повернення Криму. Проте, як вважає джерело Bloomberg, це "навряд чи дозволить Україні здійснити вирішальний прорив у наземній війні цього року".

Що говорять українські експерти

Видання Bloomberg поговорило і з Миколою Бєлєсковим, старшим аналітиком у фонді "Повернись живим" і науковим співробітником Національного інституту стратегічних досліджень.

Щойно Крим як логістична база стане вразливим, українці зможуть більше працювати над російськими військами на материку,

– впевнений він.

Отже, щоб домогтися успіхів над окупантами на материку, слід послабити їх на півострові. Саме це і робить наша держава.

За словами Бєлєскова, атаки на Крим є успішними з двох причин: по-перше, Україна систематично ослаблює російську протиповітряну оборону, по-друге, поєднує удари дронами і ракетами, а це придушує ті засоби захисту, які ще залишилися. Таке поєднання аналітик назвав новою тактикою. А удари по росіянах на території Росії, зокрема по інфраструктурі, журналісти називають віддзеркаленням власної тактики Москви, спрямованої на енергетичні об'єкти України.

Трохи більше аналітики

24 Канал узяв інтерв'ю в Миколи Бєлєскова. У ньому йдеться про контрнаступ ЗСУ, те, як рух українських військ сприймають на Заході, та про те, які зараз сили в України та в Росії. Читайте розмову з експертом за посиланням: "Нам треба не посипатися та протриматися до магії великих чисел".