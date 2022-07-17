На Київщині ідентифікували окупанта-вбивцю, який вкрав телефон у місцевих жителів

Злочини російських окупантів на Київщині вжахнули весь цивілізований світ. Україні вдається ідентифіковувати всіх нелюдів, які чинили геноцид українців.

Україна продовжує розслідувати звірства російських окупантів, які ті вчинили проти наших мирних людей. Кожному нелюду, якому дивом вдасться вижити у війні з Україною, доведеться відповідати за скоєне.

Читайте також Після терактів в Україні тиск на росію треба посилювати: Зеленський поговорив з Трюдо

Ідентифікація окупанта, який міг вбити мирного мешканця

Журналістам вдалося ідентифікувати російського окупанта, який 2 лютого вбив мирного мешканця Ігоря Єрмакова. Це сталося у селі Андріївка на Київщині. Це 20-річний данііл фролкін, солдат 64-ї мотострілецької бригади.

Під час окупації села він вкрав у місцевих жителів Тетяни та Леоніда телефон і робив на нього селфі з іншими окупантами. Перед відходом з села він залишив видалив всі свої фото і залишив телефон, але світлини вдалося відновити.

фролкін робив селфі на вкрадений телефон / Слідство.Інфо

Мешканець Андріївки Василь Царик повідомив, що саме фролкін вбив пострілом в голову Ігоря Єрмакова, якого перед цим поставив на коліна.

Зазначимо, що саме 64 бригада, в складі якої був фролкін, після окупації Андріївки перемістилася в Бучу, де коїла шалені звірства проти мирних українців.

Дивіться також – росіяни зібралися посилювати наступ на всіх напрямках: відео