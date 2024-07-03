Зрадники з України працюють інструкторами й навчають мобілізованих росіян: розслідування
Джерело:Суспільне
Журналісти встановили імена та особисті дані 151 "спеціаліста", які працюють інструкторами та готують мобілізованих росіян до війни. Серед них є особи, які так чи інакше причетні до України.
Ці "фахівці" мають громадянство України та зрадили країну. Ба більше, серед них є не лише ті, хто навчає, а й такі, що воюють у лавах окупаційної армії.
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Український зрадник В'ячеслав Москаленко
В'ячеслав Москаленко – 49-річний рядовий, який навчає росіян, як працювати з протитанковими ракетними комплексами і станковими протитанковими гранатометами. Зрадник України родом з Куп'янська, й нині він має 2 громадянства – українське та російське. Відомо, що в Україні його засудили за крадіжку, однак у 2001 році його випустили.
Тоді зрадник втік у Москву й до 2010 року був у розшуку в Україні. Згодом Москаленко приєднався до "Центрального казачєго войска IV", яке входить до "Всєросійского казачєго общєства". Саме "представники" з цього "общєства" воюють на Донеччині з 2014 року, а також брали участь у боях за Донецький аеропорт. Москаленко також був у "ПВК Донбас" і воював щонайменше до 2022 року.
В'ячеслав Москаленко (зліва) / Фото з російських соцмереж
Бізнесмен-зрадник Микола Клочко
Микола Клочко – 64-річний зрадник, який народився у Бахмуті, але проживає в Алушті. Він також працює в російській армії інструктором та навчає окупантів поводженню зі зброєю та військовій тактиці. Клочко має звання підполковника російської армії.
В Україні Клочко ще 20 років тому відкрив бізнес з прокату товарів для спорту та відпочинку. Коли росіяни анексували Крим, то Клочко вже жив в Алушті. Бізнесмен вирішив не переїжджати з окупованих територій, а навпаки – відразу отримав російський паспорт. Цікаво, що Клочко й далі є бізнесменом, адже станом на 2020 рік він мав дійсний рахунок в українському банку, і від українського громадянства він не відмовлявся.
Микола Клочко / Фото з російських соцмереж
Денис Димченко
Денис Димченко родом з селища Брилівка Херсонської області. Нині це село окуповане росіянами. Відомо, що з 14 років херсонець див у Росії, де закінчив кадетське училище. Згодом Димченко переїхав на навчання до Криму, хоча підтримував "русскій мір".
Журналісти встановили, що Димченко воював на боці російських окупантів з 2014 року. Так, він був добровольцем батальйону терористів "Вікінг" й керував розвідротою. Втім, Димченко станом на 2020 рік мав українське громадянство, адже в одному з банків у нього відкритий рахунок.
Денис і його сім'я заробляли в Україні – у них є зареєстроване у Брилівці на Херсонщині підприємство "Агро", яке вирощує і продає виноград. У 2016-му Денис, воюючи проти України, став підписантом у цій компанії, співвласником якої досі є його батько Сергій, а директоркою мати Світлана,
– додають журналісти.
З початком повномасштабного вторгнення Димченко знову опинився в окупаційній армії, однак тепер як інструктор. Він брав участь у боях на Харківщині, а також навчав росіян стріляти. Втім, навчати й воювати він більше не буде, адже у квітні 2024 року, як повідомляли росЗМІ, Димченко загинув на Донеччині.
Денис Димченко з сім'єю (зрадник справа на фото) / Фото з мережі
Віталій Максаков
Віталій Максаков – 61-річний полковник російської армії, який теж родом з України. У мережі він вказує, що його рідне місто Саки в Криму, однак перевірити цю інформацію неможливо. Журналісти встановили, що раніше зрадник мав прізвище Мірошниченко, однак змінив його у 2010 році.
До слова, Максаков "популярний" в російській пропаганді. Окрім того, у 2014 – 2015 роках він був інструктором у так званих "апалчєнцов ДНР", а зараз навчає мобілізованих росіян спеціальній підготовці і тактиці Журналісти також встановили, що Максаков брав участь в окупації Криму. До слова, син Максакова, ймовірно, також є окупантом, який воює проти України.
Віталій Максаков / Фото з мережі
Анатолій Малолєтко
Анатолій Малолєтко – 68-річний російський полковник у відставці. Відомо, що він закінчив школу у селі Павлиші Кіровоградської області, де й досі у нього живуть родичі.
Після анексії Криму Малолєтко переїхав до Сімферополя. Там він почав працювати керівником кримського військового комісаріату. Нині він навчає російських військкомів мобілізувати чоловіків до лав окупаційної армії.