Журналісти оприлюднили другу частину розслідування про святкування ювілею Єрмака

Журналісти "Української правди" опублікували розслідування щодо святкування ювілею голови Офісу Президента Андрія Єрмака у президентській резиденції в Гуті. Друга частина стосується гостей, які відвідали день народження.

Журналісти стверджують, що 21 листопада – у день народження Єрмака з Австрії, а зокрема, з міста Грац, до Івано-Франківська прилетіли гості. Вони прибули на приватному літаку.

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Можливим гостем святкування був Карл Контрус

Реєстратор автівки медійників зафіксував, як термінал залишають чоловік та жінка. Чоловік вбраний офіційно, а у руках жінки – брендований пакет.

За даними "УП" чоловіка звати Карл Контрус, це бізнесмен, який працює не лише в Австрії, а й в Україні та Росії. У 2015 році він відвідував у Москві відкриття фестивалю "Архітектурне кіно – 2015".

Контрус займається залізничним бізнесом і є одним з власників заводу "Трансмаш" у Дніпрі, а в Росії він – один з засновників ТОВ "ППМТ".

За даними журналістів, в Україні бізнес Контруса має державні замовлення щодо ремонту залізниці. Покинув Контрус Івано-Франківськ у понеділок і повернувся на приватному літаку в Австрію.

На святкуванні міг бути і Тимур Міндіч

Розслідувачі кажуть, що на територію президентської резиденції заїхала лише одна автівка на приватних номерних знаках. У той самий день, коли в Синьогору прилетіли Єрмак та президент Зеленський, з Києва до Івано-Франківська прилетів і борт, начебто пов'язаний зі структурами Ігоря Коломойського. Журналісти кажуть, що на ньому був співвласник "Студії Квартал 95" Тимур Міндіч з родиною.

Ввечері 22 листопада до аеропорту під'їхав Volkswagen Multivan, з якого вийшли діти. Слідом – мікроавтобус з Міндічем та його родиною.

Що сказали в Офісі Президента

В ОП наголосили, що питання про гостей – некоректні, інформація стосовно святкування, наголосили в Офісі, була надана вичерпно.

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Що відомо про святкування ювілею Єрмака:

21 листопада Андрієві Єрмаку виповнилось 50 років.

За інформацією журналістів, він святкував ювілей у державній резиденції "Синьогора".

Президент та голова ОП використали для перельоту гелікоптери ДСНС.

Зеленський стверджує, що це – через несправність його авіатранспорту.

Сам Єрмак стверджував, що був у Гуті лише у п'ятницю та суботу.

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