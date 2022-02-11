Журналісти оприлюднили відео кортежу Ярославського після ДТП

У ніч на 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль на смерть збив чоловіка. Згодом з'ясувалося, що автомобільні номери збігаються з номерами кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

У доступі журналістів опинилося відео з камер спостереження тієї ночі. На оприлюднених кадрах видно кортеж бізнесмена.

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Судячи з відео, можна стверджувати, що кортеж рухався з величезною швидкістю. Водночас самого моменту ДТП у відео немає. Журналісти стверджують, що оприлюднені відео показують події вже після ДТП.

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Що відомо про ДТП

Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка. На місці ДТП, за даними ЗМІ, знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Пізніше стало відомо, що Ярославський полетів з Харкова до Лондона. У Національній поліції повідомили, що бізнесмена через можливу причетність до скоєння ДТП викликатимуть на допит.

Хто насправді був за кермом

У компанії DCH, президентом якої є Ярославський, переконували, що за кермом машини був не сам бізнесмен, а його водій. Ярославський теж говорив, мовляв, про аварію дізнався тільки вранці.

Щоправда, журналіст Михайло Ткач, опираючись на свої джерела, заявив, що за кілька годин до аварії бізнесмен був нетверезий. Також, за словами Ткача, Ярославського неодноразово помічали за кермом своїх авто.