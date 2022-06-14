Журналісти потрапили під обстріл у Лисичанську: моторошне відео вибухів

Українські журналісти потрапили під обстріли російських військових у Лисичанську. Армія агресора наростила кількість ударів по місту в Луганській області, здійснюючи обстріли з артилерії.

Журналісти опинилися в епіцентрі обстрілів ворога

Під обстріл ворога у Лисичанську потрапили журналісти Суспільного Христина Гаврилюк та Тарас Ібрагімов разом з колегами. Їх вже евакуювали українські військові.

До речі Понад 50 людей у Лисичанську співпрацювали з росіянами та зливали їм дані, користуючись Starlink

Журналісти повідомили, що, на щастя, нікого з них не поранило. Суспільне також опублікувало моторошне відео, яке журналістам вдалося зняти під час обстрілів.

На відео чутно потужні звуки від вибухів та безпосередньо самі "прильоти". Також вдалося зафіксувати удар по одній з будівель.

Журналісти Суспільного потрапили під обстріл у Лисичанську – відео

Російські сили обстрілюють Лисичанськ майже щодня

Суспільне з посиланням на українських військових повідомляє, що російські сили обстрілюють Лисичанськ майже щодня.

Повідомляється, що Росія через значну перевагу в артилерії може "накривати" цілі райони міста. У таких умовах доводиться виживати близько 15 тисяч цивільних, які залишаються у Лисичанську.

Що відомо про ситуацію у Лисичанську

Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що російські військові окупували 95% території Луганської області.

Після цього російське керівництво кинуло значні сили на захоплення Сєвєродонецька. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни намагаються оточити підрозділи наших військ у районі Лисичанська, Привілля, Сєвєродонецька та Борівського.

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На Луганщині тривають активні бойові дії: у Сєвєродонецьку ЗСУ ведуть з окупантами вуличні бої. Щодо Лисичанська, то Росія, за словами Сергія Гайдая, почали потужно обстрілювати місто, руйнуючи все на своєму шляху.

Загарбники намагаються відрізати Сєвєродонецьк, через що зруйнували всі мости до міста. 13 травня очільник Луганської ОВА повідомив, що російські військові знищили й третій міст. Доїхати чи довезти щось у Сєвєродонецьк тепер, на жаль, практично неможливо.

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