Журналісти Time допустили конфуз зі словом "паляниця": вийшла образа росіян

26 березня 2022 , 21:37
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Джерело:

Time

Авторитетне американське видання Time в одному зі своїх матеріалів про війну Росії в України допустило водночас серйозну та комічну помилку.

Автори Time допустили конфуз зі словом "паляниця", яка стало одним із символів опору українців російським загарбникам.

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Комічна помилка Time 

Журналісти видання Time назвали український хліб не palyanytsia, а rusni-pyzda. Пізніше вони зрозуміли, що зробили помилку та внесли правки, додавши наступне пояснення:

У початковій версії цієї статті було неправильно вказано українське слово, що означає плоский хліб. Це palyanytsia, а не rusni-pyzda.

 

Комічна помилка Time / Скриншот телеграм "Хріновини"

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Автор: Віта Свірневська